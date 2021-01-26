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Криптовалютні ферми залишили без світла мільйони людей в Ірані

Автор: Олександр Білоус

Влада Ірану звинувачу криптовалютні ферми у масовому відключенні електроенергії в країні. Більша частина столиці Тегерана та інших великих міст, включаючи Мешхед, Тебріз і Урмію, неодноразово залишалися без світла.

Про це повідомляє Business Insider.

Після того як колишній президент Дональд Трамп повторно ввів санкції щодо Ірану криптовалюта стала способом обходу санкцій, що призвело до різкого зростання популярності биткойна.

Це призвело до появи тисяч незаконних криптовалютних ферм, деякі з яких розташовані в школах і мечетях.

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Це також результат дешевої електроенергії Ірану, яка коштує 4 центи за кВт/год у порівнянні з середнім показником у 13 центів США. Іран входить в десятку країн з найбільшим споживанням електроенергії криптовалютними фермами - 450 мегават на добу.

Тепер уряд звинувачує виробників криптовалюти, особливо биткойна, перевантаження електромереж і відключенні електрики по всій країні. Інша точка зору полягає в тому, що винні десятиліття безгосподарності з енергопостачанням.

Влада закрила 1600 центрів, у тому числі ті, яким було дозволено працювати вперше. За повідомленнями місцевих ЗМІ, державна електроенергетична компанія Tavanir закрила велику ірано-китайську біткойн-ферму з-за відключення електроенергії.

Нагадаємо, біткойн досяг рекордного максимуму 41 962 долара 8 січня, після чого вартість знижувалася.

Сама популярна у світі криптовалюта опустилася до рівня 31 977 доларів до 21 січня.

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