Криптовалютный крах: основатель биржи FTX потерял 16 млрд долларов и деньги клиентов

FTX подала заявление о банкротстве в США, а ее главный исполнительный директор Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку после того, как из-за резкого кризиса ликвидности в группе FTX с трудом удалось привлечь около 9,4 млрд долларов от инвесторов и конкурентов.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, его состояние ранее оценивалось в 26 млрд долларов в марте и 15,6 млрд долларов во вторник. В основном это было основано на его владении FTX, онлайн-биржей цифровых активов, таких как биткойн, и его торговой фирмой Alameda Research.

В пятницу эти компании - и около 130 других, связанных с ними - подали заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 в США, в результате чего акции уже не стоили ничего.

Бэнкман-Фрид был заменен на посту генерального директора FTX Джоном Дж. Рэем III, который руководил чисткой Enron после печально известного краха энергетического гиганта в 2001 году из-за крупного мошенничества.

"Многие люди сравнивали это с Lehman - я бы сравнил его с Enron", - сказал бывший министр финансов США Ларри Саммерс в интервью Bloomberg TV.

Обвал FTX оставляет более 100 тысяч кредиторов и более миллиона клиентов перед неопределенным будущим. Инвесторы, в том числе BlackRock и пенсионный план учителей Онтарио, также сталкиваются с полными потерями на своих пакетах акций.

Бэнкман-Фрид, ушедший с поста исполнительного директора в пятницу, сказал клиентам, что он "действительно сожалеет" о кончине своего бизнеса.

Предприниматель, которого в какой-то момент провозгласили "следующим Уорреном Баффетом", признал, что он "облажался", и назвал ситуацию "дерьмовым шоу".

"Надеюсь, все найдет способ восстановиться, - написал он в Твиттере в пятницу. - Я был потрясен, увидев, как все распутывается так, как они это сделали".

Быстрое падение FTX последовало за сильными спекуляциями о ее финансовом состоянии, которые привели к выводу средств на сумму 6 млрд долларов всего за 72 часа ранее на этой неделе. Еще в январе компания опубликовала оценку в 32 млрд долларов.

Крупное мошенничество

По данным источников Reuters, с рухнувшей криптобиржи FTX исчезло не менее 1 млрд долларов клиентских средств.

Основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид тайно перевел 10 млрд долларов клиентских средств из FTX в торговую компанию Bankman-Fried Alameda Research, сообщили источники.

По их словам, большая часть этого количества с тех пор исчезла. Один из источников оценил недостающую сумму примерно в 1,7 млрд долларов. Другой сказал, что потеря составляет от 1 до 2 млрд долларов.