RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Криптовалютная биржа Qmall получила регистрацию в Польше

Фото: криптовалютная биржа Qmall получила регистрацию в Польше (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Украинская криптовалютная биржа Qmall получила разрешение на осуществление деятельности в сфере виртуальных валют в Польше. В январе 2023 года руководство компании заявило о планах выхода на польский рынок и построения там местного криптосообщества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Qmall прошла официальную регистрацию, состоялась презентация и масштабная кампания в медиапространстве. Получение разрешения на осуществление торговой деятельности в сфере виртуальных валют стало завершающим этапом легализации биржи на внутреннем рынке Польши.

"В этом году мы анонсировали выход на Европейский рынок и очень быстро получили разрешение. Польша - одна из приоритетных для нас стран в Европе. Мы решили, что легализация на внутреннем рынке будет только способствовать нашей прозрачности и укрепит доверие как польской, так и украинской аудиторий. Легальность и безопасность - приоритетные направления для нас. Поэтому когда Qmall заявляет о выходе на новые рынки - это всегда означает полную легализацию согласно внутреннему законодательству и создание безопасного крипто пространства для новых пользователей", - отметил сооснователь биржи Богдан Прилепа.

Напомним, криптовалютная биржа с украинскими корнями Qmall начала работу в ноябре 2021 года. Экосистема предоставляет пользователям возможность обменивать, торговать, хранить криптовалюту, а также имеет целый ряд собственных продуктов для ее использования. Среди них: лаунчпад, стейкинг, NFT-маркетплейс, P2P сервис и другие. Количество активных пользователей Qmall превышает 400 000 тысяч по всему миру.

Ранее Qmall уже получила разрешение на торговую деятельность в Европейском союзе, подключила пары с Евро и запустила крупнейший европейский лаунчпад.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
криптоиндустрияПольша