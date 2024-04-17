Криптовалюта в Украине будет регулироваться по нормам ЕС, - НБУ

Украина, как кандидат в члены ЕС, планирует одобрить европейские нормы по регулированию рынков криптоактивов для защиты потребителей.
Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .
Как отметила Рожкова, криптоиндустрия, оказывающая все большее влияние на финансовые рынки, нуждается в унифицированном регулировании, в частности, имплементации Регламента о рынках криптоактивов (MiCA) Европейского Союза.
"Учитывая получение нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС, украинское законодательство также должно быть адаптировано к нормам MiCA. Это будет способствовать снижению рисков для владельцев криптоактивов и финансовой системы в целом", - сказала она во время встречи Региональной консультативной группы Совета по финансовой стабильности Европы (FSB Regional Consultative Group for Europe), в состав которой входит Украина.
Напомним, в апреле 2023 года Европейский парламент принял историческое решение для рынка криптоактивов, одобрив новые общие правила надзора и защиты прав потребителей относительно криптовалют - Markets in Crypto assets (MiCА).
MiCA – это документ, предусматривающий регулирование виртуальных активов в ЕС, защищая пользователей и инвесторов в этой области.
Регламент заменяет все ранее принятые в государствах-участниках ЕС законы и нормы по криптоактивам и провайдерам связанных с ними услуг.
Регламент устанавливает ряд требований к криптовалютным платформам и эмитентам активов по прозрачности, раскрытию информации, авторизации и надзору за транзакциями.
Регламент включает выпуск, торговлю и хранение многих видов цифровых активов, включая криптовалюты, security- и utility-токены.
После внедрения MiCA, любая компания, предлагающая связанные с криптоактивами услуги в Евросоюзе, должна будет зарегистрироваться в одной из стран-членов для ведения деятельности на территории всего ЕС.
НБУ не считает криптовалюту платежным средством. Как отметила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова, мы уже были свидетелями серьезных потрясений на этих рынках в США, "когда оказывалось, что криптовалюты, которые должны были быть обеспечены физическими долларами, оказались ничем не обеспеченными, и это очень большие риски".