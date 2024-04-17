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Криптовалюта в Украине будет регулироваться по нормам ЕС, - НБУ

Фото: первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украина, как кандидат в члены ЕС, планирует одобрить европейские нормы по регулированию рынков криптоактивов для защиты потребителей.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отметила Рожкова, криптоиндустрия, оказывающая все большее влияние на финансовые рынки, нуждается в унифицированном регулировании, в частности, имплементации Регламента о рынках криптоактивов (MiCA) Европейского Союза.

"Учитывая получение нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС, украинское законодательство также должно быть адаптировано к нормам MiCA. Это будет способствовать снижению рисков для владельцев криптоактивов и финансовой системы в целом", - сказала она во время встречи Региональной консультативной группы Совета по финансовой стабильности Европы (FSB Regional Consultative Group for Europe), в состав которой входит Украина.

Что такое MiCA

Напомним, в апреле 2023 года Европейский парламент принял историческое решение для рынка криптоактивов, одобрив новые общие правила надзора и защиты прав потребителей относительно криптовалют - Markets in Crypto assets (MiCА).

MiCA – это документ, предусматривающий регулирование виртуальных активов в ЕС, защищая пользователей и инвесторов в этой области.

Регламент заменяет все ранее принятые в государствах-участниках ЕС законы и нормы по криптоактивам и провайдерам связанных с ними услуг.

Регламент устанавливает ряд требований к криптовалютным платформам и эмитентам активов по прозрачности, раскрытию информации, авторизации и надзору за транзакциями.

Регламент включает выпуск, торговлю и хранение многих видов цифровых активов, включая криптовалюты, security- и utility-токены.

После внедрения MiCA, любая компания, предлагающая связанные с криптоактивами услуги в Евросоюзе, должна будет зарегистрироваться в одной из стран-членов для ведения деятельности на территории всего ЕС.

Отношение НБУ к криптовалюте

НБУ не считает криптовалюту платежным средством. Как отметила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова, мы уже были свидетелями серьезных потрясений на этих рынках в США, "когда оказывалось, что криптовалюты, которые должны были быть обеспечены физическими долларами, оказались ничем не обеспеченными, и это очень большие риски".

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