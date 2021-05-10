Криптовалюта Dogecoin різко обвалилась через жарт Ілона Маска

Під час виступу в ефірі шоу Saturday Night Live (SNL) Маск сказав, що Dogecoin з'явилася як жарт, але пізніше набула масштабів. Потім він сказав, що Dogecoin – це криптовалюта, якою можна торгувати за звичайні гроші.

Один з ведучих шоу спитав: "То це шахрайство?", "Так, це шахрайство", - відповів Маск і засміявся.

Після твіту Ілона Маска про те, що він буде ведучим у Saturday Night Live, де він назвав себе Dogefather (ніби хрещений батько Dogecoin), курс криптовалюти за годину зріс на 24%. Після його жарту курс обвалився. Крім того, в ефірі SNL з'явилась мати Маска Мей Маск. Вона жартома заявила, що не може дочекатись свого подарунку до Дня матері: "Сподіваюсь, це не Dogecoin?". Маск на це відповів: "Так, це він".

Ціна цієї криптовалюти до ефіру перевищила $0,73, а після - впала до $0,46.