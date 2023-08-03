Криптобиржа WhiteBIT запустила свой блокчейн WB Network

Криптовалютная биржа WhiteBIT объявила о запуске собственного блокчейна - WB Network . Запуск блокчейна в первую очередь означает более быструю обработку криптотранзакций, более низкие комиссии для пользователей и наличие ряда инновационных решений в прозрачной инфраструктуре, принадлежащей пользователям.

Отмечается, что компания продолжает производить продукты согласно дорожной карте, которую презентовала год назад. За это время компания выпустила в свет собственный токен WhiteBIT Token (WBT), успешно реализовала тест будущей сети, провела ретродроп и, в конце концов, запустила в работу блокчейн WB Network.

Наличие тестовой сети и ретродропа (вознаграждение пользователей за тестирование блокчейна) подчеркивает роль сообщества в развитии WB Network, ведь цель проекта - активное применение технологии в реальном секторе экономики. Для этого WhiteBIT реализует ряд поощрительных программ – систему распределения комиссий и вознаграждений, программы грантов для амбициозных прошктов и другие инициативы.

Вновь блокчейн работает на алгоритме консенсуса Proof-of-Authority (PoA). Согласно PoA, валидаторами при создании блоков выступают доверенные ноды, что обеспечивает устойчивую и защищенную инфраструктуру. WB Network разработан на основе Geth (Go-Ethereum), а базовой блокчейной монетой является WhiteBIT Coin (WBT), в прошлом WhiteBIT Token (WBT).

Наличие собственного блокчейна позволяет токену стать монетой, что даст активу еще больше перспектив развития. Следуя золотому стандарту кибербезопасности, перед запуском WB Network успешно прошел аудит Hacken и получил высокую оценку.

В преддверии запуска мейннета WB Network команда провела ретродроп - вознаграждение за участие в тестировании сети и дополнительных задачах. В рамках ретродропа пользователи должны выполнять задачи в тестете и на платформе Zealy.

Кроме этого, учитывалась активность на бирже, например, использование продуктов WhiteBIT, срок существования аккаунта, наличие биржевых NFT и, конечно же, хранение нативного токена WBT в Holding. Среди участников в разной пропорции было разделено 100 000 WBT в зависимости от результатов вышеназванных задач. К моменту публикации этой статьи пользователи уже могут получить свое вознаграждение.

Вместе с запуском WB Network стало известно о ряде взаимосвязанных особенностей блокчейна. Среди них - экосистема WB Soul, особая наработка разработчиков, благодаря которой пользователи могут воспроизвести свое лицо в блокчейн-среде безопасным способом без предоставления личных данных.

Для этого технология позволяет применять Soul-атрибуты и Soulbound-токены. Значения этих и других характеристик и составляют личность пользователя в сети. Атрибуты - это характеристики, которые могут быть изменены, например, количество WBT в холдинге и статус KYC-верификации. Soulbound-токены – это неизменные качества каждой WB Soul. Каждый SBT закрепляется по конкретному адресу, поэтому его невозможно продать или передать. Таким образом, SBT представляют уникальные достижения и статусы, ассоциируемые с WB Soul.

В настоящее время трудно определить все преимущества экосистемы WB Soul, поскольку сама идея предполагает множество вариантов использования технологии. Однако сейчас известно об еще одной инициативе команды, которая принесет пользователям нового блокчейна безусловные преимущества – Souldrop. Это программа перераспределения комиссий и фондов WB Network. Для этого был создан смарт-контракт, который будет начислять вознаграждения на Soul тем пользователям, которые имеют WBT в холдинге.

Для того чтобы реализовать эту и другие программы, часть фондов WBT была перенесена из сети Tron в WB Network через сжигание WBT и чеканку соответствующего количества WBT в сети WB Network. Более подробно об этих процессах описано в Whitepaper WB Network.

На этом преимущества от хранения WhiteBIT Coin не истекают. Ранее на сайте биржи появилась страница-анонс продукта WhiteBIT Launchpad, где пользователи с соответствующим уровнем WBT Holding смогут узнавать новые криптпроекты до выхода на рынок, голосовать за их добавление на биржу и участвовать в раундах продаж токенов этих проектов.

Также в рамках реорганизации фондов WBT, кроме вышеупомянутой программы Souldrop, часть монет из фонда экосистемы будет использоваться для предоставления грантов амбициозным проектам, реализующим свои решения на блокчейне WB Network.

"С первого дня работы биржи мы пообещали друг другу, что если мы за что-то взялись - дойдем до цели на самом высоком уровне, иначе нет смысла. И вот четыре года спустя мы запускаем WB Network, и результатом мы как команда очень довольны. Замысел заключался. в том, чтобы создать устойчивую инфраструктуру для деятельности амбициозных блокчейн-разработчиков и криптоэнтузиастов, так сказать, передать наши лучшие наработки криптосообществу и дать жизнь новым блокчейн-идеям, ведь для этого мы все здесь собрались. и новые возможности взаимодействия с децентрализованными технологиями. Для нас - пространство для создания еще большего количества масштабных продуктов и сервисов", - прокомментировал Владимир Носов, основатель и СЕО WhiteBIT.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж, родом из Украины, основанная в 2018 году. Сегодня компания насчитывает более 1000 специалистов. На бирже представлено 350+ торговых пар, 270+ активов и 10+ государственных валют.

Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2.5 млрд. Число пользователей биржи составляет более 4 млн человек со всего мира.

Компания является официальным партнером сборной Украины по футболу, ФК Барселона, партнером Lifecell, FACEIT и Национального университета Киево-Могилянская академия.