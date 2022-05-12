Одна з найбільших криптовалютних бірж світу Binance закрила можливість переказу коштів в іноземні банки для росіян. Функція не стає доступною для них навіть при спробі використати її в іншій країні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Binance, одна з найбільших світових криптобірж, закрила для росіян перекази та виведення грошей в іноземні банки незалежно від країни резидентства", - пише міністр.
Фото: криптобіржа Binance заборонила росіянам виводити гроші в будь-які банки (t.me/zedigital/1839)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що криптобіржа також заблокувала акаунти дочок міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Відтепер вони не можуть торгувати, або ж переводити свої криптоактиви.
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