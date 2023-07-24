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В Крыму остановили поезда после взрыва на складе боеприпасов

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Украина, Понедельник 24 июля 2023 09:32
В Крыму остановили поезда после взрыва на складе боеприпасов Фото: в Крыму остановили поезда (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Александр Белоус

В оккупированном Крыму остановили движение пассажирских поездов после взрывов на складе боеприпасов в Джанкойском районе. Остановлены два поезда, следовавших в Симферополь и Севастополь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграм-канал ЧП.Симферополь.

"Пассажиров доставят автобусами с Джанкойского района до станций, откуда они уедут по железной дороге", - говорится в сообщении.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места взрывов в Джанкойском районе в пункты временного размещения.

Взрывы в Крыму

Напомним, в оккупированном российскими войсками Крыму утром 24 июля раздались взрывы. Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил о попадании в склад боеприпасов.

Аксенов также сообщил, что приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь.

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Джанкой Крим
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