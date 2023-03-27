В Крыму растут проукраинские настроения, - Минреинтеграции
Во временно оккупированном Крыму растут проукраинские настроения, а российские оккупанты в панике вывозят семьи и распродают имущество на полуострове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Как сообщается, на улицах временно оккупированных населенных пунктов полуострова существенно увеличилось количество желтых лент, патриотических граффити и открыток с антивоенными призывами. Таким образом, неравнодушные граждане дают понять, что возвращение Крыма под контроль Украины неизбежно.
Кроме того, заметно активизировалось партизанское движение. В министерстве отмечают, что это свидетельствует о высоком моральном духе патриотически настроенных крымчан.
"Между тем российские ставленники и военное командование в страхе вывозят свои семьи и распродают имущество. Потому что боятся. Свой страх пытаются компенсировать увеличением количества военной техники на полуострове. Морское побережье постепенно превращают в линию обороны. Поэтому вероятнее всего, что нынешний сезон отдыха в Крыму будет сорван", - добавили в ведомстве.
Украинские власти призывают крымчан быть внимательными и осторожными, не поддаваться ни на какие провокации. По возможности сообщать о местонахождении врага или его технике. Сделать это можно с помощью чат-бота "Враг" или платформы Центра национального сопротивления.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты начали строить фортификационные сооружения в глубине Крыма. Также там наблюдается скопление войск РФ.
К тому же российские военные очень активно готовятся к обороне временно оккупированного Крыма. Они вырыли вдоль пляжей полуострова сотни километров окопов.
Также ранее мы писали, что оккупационные власти России начали эвакуацию из временно захваченного Крыма. Активно продают недвижимость и увозят семьи.
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