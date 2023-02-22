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В Крыму растет дефицит лекарств для гражданских, потому что их забирают на нужды армии РФ, - ЦНС

Фото: В Крыму растет дефицит лекарств для гражданских (Виталий Носач-РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во временно оккупированном Крыму обостряется гуманитарный кризис и растет дефицит лекарства для жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Из-за переориентации медицинской системы временно оккупированных территорий Украины на нужды российских военных, в Крыму растет дефицит лекарств для гражданских. Приоритет использования медикаментов смещен на нужды оккупантов. В частности, большинство идет на лечение военных РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гуманитарный кризис на полуострове обостряется, ведь кроме лекарств медицинская система в целом переориентируется на обслуживание оккупантов. Так же, как и на других временно оккупированных территориях, гражданские медицинские учреждения перепрофилируют на военные госпитали.

"По информации крымского подполья, ранее РФ пообещала так называемому "главе" полуострова Сергею Аксенову, что в Крыму таких проблем, как в других регионах, не будет. Зато сейчас в правительстве РФ Аксенову ответили согласно пропагандистским методикам: "все для победы, все для армии", - добавили в ЦНС.

Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе созданного оккупантами "духовного управления мусульман Крыма и Севастополя" в оправдывании преступлений агрессии РФ против Украины.

Крым никогда не станет предметом переговоров с Россией. Украина не будет торговать своими территориями.

Освобождение Крымского полуострова от оккупации является лишь вопросом времени. После зверств России в Крыму начало меняться настроение среди населения.

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