В Крыму растет дефицит лекарств для гражданских, потому что их забирают на нужды армии РФ, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Из-за переориентации медицинской системы временно оккупированных территорий Украины на нужды российских военных, в Крыму растет дефицит лекарств для гражданских. Приоритет использования медикаментов смещен на нужды оккупантов. В частности, большинство идет на лечение военных РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гуманитарный кризис на полуострове обостряется, ведь кроме лекарств медицинская система в целом переориентируется на обслуживание оккупантов. Так же, как и на других временно оккупированных территориях, гражданские медицинские учреждения перепрофилируют на военные госпитали.

"По информации крымского подполья, ранее РФ пообещала так называемому "главе" полуострова Сергею Аксенову, что в Крыму таких проблем, как в других регионах, не будет. Зато сейчас в правительстве РФ Аксенову ответили согласно пропагандистским методикам: "все для победы, все для армии", - добавили в ЦНС.