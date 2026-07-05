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В Крыму снова под ударом энергетика: спутники показали последствия

07:45 05.07.2026 Вс
2 мин
Новая ночная атака по оккупированному Крыму пришлась по объектам энергетической инфраструктуры
aimg Анастасия Никончук
В Крыму снова под ударом энергетика: спутники показали последствия Фото: МЧС РФ (росСМИ)
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Новая ночная атака по оккупированному Крыму в ночь на 5 июля пришлась по объектам энергетической инфраструктуры. На фоне этих ударов спутниковые снимки фиксируют еще одну тенденцию, которая становится все более заметной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала Exilenova+.

В ночь на 5 июля в оккупированном Крыму под удар попали несколько объектов энергетической инфраструктуры.

По предварительным данным, были атакованы две электроподстанции, а сравнение спутниковых снимков за последний год свидетельствует о существенном сокращении ночного освещения на полуострове.

В Крыму атаковали объекты энергетики

По имеющейся информации, ночью целью атаки стала подстанция "Бахчисарай" напряжением 220 кВ, расположенная в Бахчисарае. Также сообщается о поражении подстанции "Зимино" 10/35/10 кВ.

В сети ближе под утро начали информировать о том, что в Бахчисарае пропал свет.

Появившиеся материалы, в том числе снимки сервиса мониторинга тепловых аномалий NASA FIRMS, указывают на признаки возгораний в районе одного из объектов после удара.

Спутники показали изменения на полуострове

Отдельно опубликовано сравнение спутниковых снимков, сделанных в июле 2025 и июле 2026 года.

На них заметно, что уровень наружного освещения в ночное время на территории оккупированного Крыма значительно снизился.

Эти изменения связывают с продолжающимися ударами по энергетической инфраструктуре полуострова.

На протяжении последнего года под атаки регулярно попадали подстанции, объекты электроснабжения и другие элементы энергетической системы.

Ранее сообщалось, что последовательные удары по энергетическим объектам оккупированного Крыма привели к заметному ухудшению работы энергосистемы полуострова.

На этом фоне во многих районах существенно сократилось ночное наружное освещение, что фиксируют спутниковые системы наблюдения.

Напоминаем, что летний туристический сезон в оккупированном Крыму проходит значительно слабее ожиданий, и все из-за действий ВСУ. Несмотря на скидки, которые предлагают местные гостиницы, поток отдыхающих продолжает сокращаться, а многие россияне предпочитают проводить отпуск на других курортах вместо поездки на полуостров.

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