В Крыму воинские части переведены в полную боевую готовность, - Генштаб

Кроме того, в Крыму проводятся мероприятия по рассредоточению российских подразделений.

Генштаб фиксирует прибытие в пункт постоянной дислокации 810-й отдельной бригады морской пехоты, базирующейся в Севастополе около двух тысяч отмобилизованных лиц.

В городе Буденновск Ставропольского края, к 205 отдельной мотострелковой бригаде 49 общевойсковой армии Южного военного округа, за мобилизацией прибыло около 5 тысяч человек. Известно, что в пункте постоянной дислокации части находится около 3 тысяч, остальные - в палаточном городке на полигоне Николо-Александровский. С указанным личным составом начались занятия по боевой подготовке.

За минувшие сутки противник нанес 4 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 75 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины. Кроме того, для ударов по объектам инфраструктуры враг применяет БПЛА иранского производства "Shahed-136".

За прошедшие сутки от вражеских ударов пострадало более 30 населенных пунктов. Среди них – Белогоровка, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Трудовое, Богоявленка, Новоукраинка, Орехов, Железнодорожное, Ильинка, Никополь, Благодативка, Николаев, Очаков и Одесса.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник продолжил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Середина Буда, Фотовиж и Будки Сумской области;

– в районах населенных пунктов Середина Буда, Фотовиж и Будки Сумской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области;

– в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области; на Краматорском направлении – Григоровка, Белогоровка, Верхнекаменское и Раздолевка;

– Григоровка, Белогоровка, Верхнекаменское и Раздолевка; на Бахмутском направлении – Соледарь, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Опросное, Яковловка, Юрьевка и Новоселовка;

– Соледарь, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Опросное, Яковловка, Юрьевка и Новоселовка; на Авдеевском направлении – Авдеевка, Красногоровка, Опросное, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Водяное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг нанес огненное поражение в районах населенных пунктов Новоукраинка, Прасковьевка, Пречистовка, Павловка, Нескучное, Шахтерское, Большая Новоселка, Новоандреевка, Железнодорожное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Полтавка, Новополь и Времовка.

На Южнобужском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районам двадцати восьми населенных пунктов, недалеко от линии столкновения.

Подтверждено уничтожение боеприпасов после огневого поражения 30 сентября в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области и ранения около 50 человек.

За сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Выимка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Первомайское.

Для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение опорного пункта противника, 22 района сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 2 БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили 8 командных пунктов, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Кроме того, в зону поражения попали 3 склада с боеприпасами и 2 зенитных ракетных комплекса С-300.

Напомним, что летом ВСУ смогли избежать оцепления при выходе из Золотого Луганской области и вышли из населенного пункта. В настоящее время он находится под временной оккупацией.

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