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В Крыму решили "национализировать" имущество Ахметова, Коломойского и Яценюка

Фото: в Крыму решили "национализировать" имущество Ахметова, Коломойского и Яценюка (РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупационные "власти" временно захваченного Крыма решили "национализировать" имущество украинских бизнесменов и политиков. В частности, в перечень попала недвижимость Рената Ахметова, Игоря Коломойского и Арсения Яценюка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

Как сообщил "спикер госсовета" Крыма Владимир Константинов, на полуострове "национализировали" около 500 объектов недвижимости иностранных граждан.

Оккупанты решили отобрать недвижимость, которая принадлежит украинским бизнесменам Сергею Таруте, Игорю Коломойскому, Ринату Ахметову, а также бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку.

Кроме того, в перечень попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба "Динамо Киев".

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) взыскал в доход государства Украины имущество российских депутатов в Крыму. В частности, речь идет о квартирах и автомобилях.

Также ранее мы писали, как в Украине конфискуют бизнес граждан страны-оккупанта.

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Арсений ЯценюкРинат АхметовокупантиКримИгорь Коломойский