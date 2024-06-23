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В Крыму второй раз за день раздались взрывы: россияне заявили о ракетной атаке

Иллюстративное фото: в Крыму второй раз за день раздались взрывы (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Мощные взрывы прогремели в нескольких городах временного оккупированного Крыма вечером воскресенья, 23 июня. Россияне традиционно заявили о якобы ракетной атаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Крымский ветер".

Около восьми взрывов было слышно в Заозерном, Евпатории и Донузлаве. Также их было слышно в Севастополе. Местные заявляют о якобы прилете по радару в Витино, что в Сакском районе.

Россияне уже традиционно заявили о том, что была ракетная атака, а их ПВО сбило все ракеты.

Интересно и то, что это уже второй раз за сегодняшний день в Крыму раздавались взрывы. Днем сообщалось, что взрывы слышали в районе Севастополя.

Атаки на Крым

Отметим, что с начала года украинские военные провели десятки операций в Крыму и Черном море. В частности, 12 июня были поражены дивизионы систем ПВО С-300 и С-400 возле Бельбека и Севастополя.

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СевастопольКрымВойна в УкраинеРакетная атака