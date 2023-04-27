В Крыму создадут ВА и не только. В Минреинтеграции назвали шаги после деоокупации

После деоккупации в Крыму должна быть создана военная администрация, а после этого - военно-гражданская. А приоритет на занятие должностей будет отдаваться "патриотически настроенным профессионалам".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минреинтеграции по результатам молодежного форума "Крым Wave".
"После деоккупации в Крыму, прежде всего, должна быть создана военная администрация. Затем - военно-гражданская. После чего должны пройти выборы", - говорится в сообщении.
Заместитель министра реинтеграции временно оккупированных территорий Анатолий Стельмах назвал главные шаги Украины в Крыму после его деоккупации и отметил, что "преимущество на занятие должностей будет предоставляться коренному народу, ветеранам, а также патриотически настроенным профессионалам".
Эти шаги заключаются в следующем:
Ранее в интервью РБК-Украина постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева рассказала каким путем Украина будет освобождать Крым. По ее словам, не исключено, что когда ВСУ будут на границе с Крымом и уже зайдут, например, в Красноперекопск, Украина может предложить России вывести войска, но в случае отказа будет продолжать военный путь освобождения полуострова, который на данный момент остается приоритетным.
При этом в СНБО уже разрабатывается план, который будут применять при деоккупации украинского Крыма. Он включает 12 шагов.
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