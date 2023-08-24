В Крыму развесили флаг Украины. Разведка показала видео спецоперации на полуострове

Сегодня ночью в Крыму прошла операция ГУР при поддержке ВМС. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк.

"Во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта. В результате, противник понес потери среди личного состава, уничтожена вражеская техника. Также в украинском Крыму снова взвился государственный флаг", - сказано в сообщении.

Все цели и задачи выполнены. После завершения спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий.

Также в ГУР добавляют, что оккупационная "администрация" Крыма не комментирует происходящее, несмотря на массовые обращения местных. При этом единственное сообщение касается якобы "уничтожения боеприпасов по установленному графику".

В разведке добавляют, что Силы обороны Украины и дальше будут оказывать захватчикам помощь в уничтожении боеприпасов, техники и живой силы.

Высадка ГУР в Крыму

Сегодня СМИ сообщили о том, что украинская разведка высадилась в Крыму.

Около 5:00 возле Маяка на мысе Тарханкут раздались взрывы. Позже стало известно, что там произошло сражение в рамках спецоперации ГУР с участием плавательных средств и авиации.

При этом россияне начали придумывать свою версию событий, заявив о так называемой "украинской ДРГ", которая якобы была замечена в Оленевке и "уничтожена".

Представители ГУР в комментарии РБК-Украина отметили, что сегодняшняя вылазка носила характер рейда. Она показала, что Крым в зоне досягаемости для проведения операций нашими бойцами.

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