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В Крыму сообщают о мощных взрывах. Движение на Керченском мосту перекрыто

Фото: в Крыму сообщают о мощных взрывах 2 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Крыму произошли сильные взрывы во вторник, 2 августа из-за чего российские оккупанты перекрыли движение по Керченскому мосту. О "хлопках" сообщают в Симферополе и районе, а также в Новофедоровке и Гвардейском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Симферополь

"Что там грохочет в Симферополе?" - говорится в сообщении.

Гвардейское

По данным ЧП/Симферополь, в Симферопольском районе, в Гвардейском очень мощный взрыв и "шапка" в воздухе.

Как пишет "Радио Свобода", именно в этом поселке расположена авиабаза "Гвардейское". В настоящее время аэродром подчинен Воздушно-космическим силам РФ. Здесь базируется 37-й смешанный авиационный полк ПКС.

Оккупанты пока никак не комментируют ЧС, но в сети уже показали видео взрывов.

Новофедоровка

А в Новофедоровке сработала российская ПВО.

"Вроде как росПВО сработала. Надеемся, что неудачно", - констатируют в "Крымский ветер".

Перекрытие движения по Керченскому мосту

Уже известно, что из-за взрывов движение по Керченскому мосту временно перекрыто.

Взрывы в Крыму

В последнее время взрывы во временно оккупированном Крыму стали уже привычным явлением. В частности, во вторник, 1 августа, в Севастополе также сообщали о взрыве. Он был настолько мощным, что его слышали даже в Бахчисарае, который расположен в 30 км от города. 

 

 

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