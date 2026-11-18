Как отмечают в ГУР, ранее оккупационная администрация планировала решить проблему водоснабжения, в частности, для Ялты и Алушты, за счет двух крупных искусственных водохранилищ горного типа.

Речь шла о Солнечногорском (объемом 8,6 млн кубометров) и Мартовском (6,5 млн кубометров) водохранилище.

Однако оба проекта фактически заморожены.

В разведке объясняют это значительным дефицитом бюджета из-за сокращения финансирования так называемых "федеральных программ" со стороны Москвы, а также масштабной коррупцией в оккупационных администрациях.

Значительная часть выделенных средств просто исчезла, из-за чего за последние два года смета Солнечногорского водохранилища выросла в разы и теперь оценивается в несколько десятков миллиардов рублей.

Подготовку к строительству Мартовского водохранилища постоянно задерживали из-за просчетов в оценке геологической стабильности склонов - возник высокий риск оползней при заполнении чаши водой.

оккупанты успели только вырубить лес и провести начальные земляные работы.

Кроме того, до сих пор не достроен тракт подачи воды из Нежинского, Новогригоровского и Просторненского подземных водозаборов в Феодосию и Керчь.

В ГУР также добавили, что Россия направляет все большее количество ресурсов на войну против Украины, поэтому урезает расходы на содержание временно оккупированных территорий.

По состоянию на конец октября 2026 г. расходы на программу социально-экономического развития Крыма и Севастополя составили 88 млрд рублей.

Это на 3,7% меньше запланированного на этот год (91,4 млрд) и на 22% меньше, чем россияне потратили в прошлом году (112,9 млрд). В 2027-2029 годах Москва планирует и дальше сокращать эти расходы.

Из-за нехватки новых проектов оккупанты продолжают массово и бессистемно выкачивать воду из подземных скважин. Это приводит к ее минерализации и вредит экологии Крыма.

В то же время, инфраструктура - каналы, насосные станции и старые водохранилища - частично разрушена и находится в критическом состоянии.