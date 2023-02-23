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В Крыму под Симферополем подорвали железную дорогу, - СМИ

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Симферополь, Четверг 23 февраля 2023 21:05
В Крыму под Симферополем подорвали железную дорогу, - СМИ Иллюстративное фото: в Крыму под Симферополем подорвали железную дорогу (intex-press by)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Крыму вблизи села Почтовое, которое находится неподалеку от Симферополя, подорвали часть железной дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza.

По информации издания, железная дорога была повреждена в 12 километрах от станции "Симферополь". Движение поездов остановили.

Фото: подорванный участок железной дороги в Крыму (t.me/bazabazon)

"Всего было задержано три состава: один поезд Севастополь - Санкт-Петербург с 166 пассажирами, а также два пригородных электропоезда", - добавляет издание.

При этом подрыв железной дороги в Крыму подтверждают партизаны подпольного движения "Атеш".

"Успешно ликвидирована часть железнодорожного полотна в районе села Почтовое, недалеко от оккупированного Симферополя. Поезда стоят, никто никуда уже не едет, и ничего никуда уже не везут", - сказано в сообщении партизан.

В Крыму под Симферополем подорвали железную дорогу, - СМИФото: взрывное устройство, при помощи которого подорвали железную дорогу (t.me/atesh_ua)

Напомним, неделю назад в Армянске на севере Крыма были слышны взрывы. Очевидцы утверждали о работе ПВО.

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