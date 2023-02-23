В Крыму под Симферополем подорвали железную дорогу, - СМИ
Во временно оккупированном Крыму вблизи села Почтовое, которое находится неподалеку от Симферополя, подорвали часть железной дороги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza.
По информации издания, железная дорога была повреждена в 12 километрах от станции "Симферополь". Движение поездов остановили.
Фото: подорванный участок железной дороги в Крыму (t.me/bazabazon)
"Всего было задержано три состава: один поезд Севастополь - Санкт-Петербург с 166 пассажирами, а также два пригородных электропоезда", - добавляет издание.
При этом подрыв железной дороги в Крыму подтверждают партизаны подпольного движения "Атеш".
"Успешно ликвидирована часть железнодорожного полотна в районе села Почтовое, недалеко от оккупированного Симферополя. Поезда стоят, никто никуда уже не едет, и ничего никуда уже не везут", - сказано в сообщении партизан.
Фото: взрывное устройство, при помощи которого подорвали железную дорогу (t.me/atesh_ua)
Напомним, неделю назад в Армянске на севере Крыма были слышны взрывы. Очевидцы утверждали о работе ПВО.
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