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В Крыму оккупанты усиливают пропаганду среди молодежи, - ЦНС

Фото: в Крыму оккупанты усиливают пропаганду среди молодежи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во временно оккупированном Крыму россияне проводят мероприятия военно-патриотического воспитания, направленные на распространение пропаганды среди молодежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В рамках таких мероприятий был проведен "форум молодых специалистов" Путь Победы. "Зеркало" с участием более 120 учеников из подконтрольных оккупантам вузов оккупированного полуострова, а также представителей российских оккупационных войск из состава ВС РФ, МВД, МЧС, прокуратуры.

"Организатором данного "форума" выступало Федеральное агентство по делам молодежи РФ, а главной целью было углубление интеграции молодежи из ТОТ Крыма в социально-культурное пространство РФ", - отметили в Центре.

Добавляется, что по итогам "форума" создан "межведомственный совет", который будет способствовать реализации мероприятий "военно-патриотического воспитания" молодежи.

Ситуация в Крыму

В оккупированном с 2014 года Крыму в последнее время все чаще раздаются взрывы. Например, утром 24 июля "хлопок" раздавался в поселке Веселое - там взорвали военный аэродром и склад боеприпасов. Россия заявила о якобы "атаке беспилотников".

А вчера, 29 июля, Украина заявила об очередном ударе по Чонгарскому мосту, соединяющему полуостров с материковой частью страны.

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