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В Крыму возле аэродрома Бельбек вспыхнул пожар

Иллюстративное фото: в Крыму 15 июля произошел пожар (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Во временно оккупированном Крыму днем понедельника, 15 июля, был замечен столб дыма. Вероятно, недалеко от аэродрома "Бельбек" произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Как отмечают очевидцы, пока неизвестно, загорелась ли на том месте трава, или "горит что-нибудь интереснее". В то же время, пророссийские Telegram-каналы заявляют, что в Коктебеле пожар распространился на значительной площади Карадагского заповедника.

Там работают местные спасатели и привлечены около 150 специалистов и 25 единиц техники, в частности вертолет Ми-8 МЧС России. Площадь возгорания составляет 2 гектара.

В то же время оккупационный глава Крыма Михаил Развожаев заявил, что в районе села Вишневое также произошел пожар - там горит трава и сухие кусты.

Напомним, украинские защитники уже несколько раз наносили удары по аэродрому Бельбек в Крыму, где дислоцируются самолеты российских оккупантов.

Взрывы у аэродрома Бельбек

В мае этого года на аэродроме звучали 15 мая . Тогда сообщалось о попадании в российские истребители МиГ-31.

Следует заметить, что удар произошел после того, как США передали Украине свои дальнобойные ракеты ATACMS. Россияне жаловались, что для атаки применяли именно такое вооружение.

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