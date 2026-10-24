В Крыму наступил блекаут после атаки дронов

"На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резврные схемы электроснабжения. Сейчас специалисты делают все, чтобы вернуть свет в дома", - написал мэр оккупированного Севастополя Михаил Развозжаев.

Он также посоветовал жителям экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренной связи.

Об аварии на энергосетях за пределами Крыма также сообщил советник главы региона Олег Крючков. По его словам, все жизненоважные объекты были переведены на резервные источники питания, ведутся восстановительные работы.

Позже росСМИ со ссылкой на советника Крючкова написали, что подача электроэнергии в Крыму восстановлена после аварии на энергосетях за пределами полуострова.