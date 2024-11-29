В Крыму раздаются взрывы, вероятно "прилетело" по вражескому С-400

"Крым. Говорят, прилет туда, где стоял С-400 россиян. А также хранились боеприпасы", - пишет Коваленко.

Между тем российские местные каналы утверждают о якобы "уничтожении боеприпасов".

С-400

С-400 "Триумф" - это российская зенитно-ракетная система большой дальности, разработанная для поражения самолетов, крылатых и баллистических ракет, а также наземных целей. Введена на вооружение в 2007 году, система является модернизацией предыдущего комплекса С-300 и отличается большей дальностью, точностью и способностью одновременно атаковать несколько целей. Основными компонентами являются радарные станции, командный пункт, пусковые установки и различные типы ракет, которые могут поражать цели на расстояниях до 400 км и на высотах до 30 км.

Взрывы в Крыму

Крым был оккупирован врагом еще в 2014 году. После этого россияне превратили полуостров в огромную военную базу, окружив его противовоздушной обороной (ПВО). Силы обороны, с начала полномасштабного вторжения, регулярно наносят удары по целям на территории полуострова.

Вчера, 27 ноября, в Крыму прогремели очередные взрывы. Тогда же россияне утверждали о работе ПВО, а местные - о "прилете" по аэродрому "Бельбек".