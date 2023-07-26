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В Крыму слышат взрывы и пуски ракет, в небе авиация оккупантов

Фото: в Красноперекопске, Балаклаве и Севастополе слышны взрывы и стрельба, кружит авиация (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Крыму раздаются взрывы и стрельба в среду, 26 июля. О "хлопках" сообщают в Красноперекопске, а в Севастополе и Балаклаве, кроме них, сообщают и о стрельбе и пусках ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Красноперекопск

В Красноперекопске сообщают о взрывах. Оккупанты подняли в небо авиацию.

"Что-то непонятное творится в Красноперекопске. Слышны взрывы, летают вертолеты и самолеты", - говорится в сообщении.

Севастополь и Балаклава

В Севастополе, по данным Telegram-канала, местные жители "тоже волнуются", потому что слышат непонятные взрывы.

"Что за хлопки?", - задаются риторическим вопросом в Telegram-канале ЧП/Севастополь.

Кроме того, в Балаклаве и Севастополе сообщают о звуках стрельбы и пусках ракет.

"10 минут назад жители Балаклавы слышали звуки, похожие на пуски ракет", - уточняет "Крымский ветер".

Взрывы в Крыму

В Крыму постоянно раздаются взрывы или происходят атаки дронов. Так, буквально утром 25 июля в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма раздались взрывы.

А утром в понедельник, 24 июля, стало известно об атаке дронов на аннексированный Крым. Сначала сообщалось о взрывах на военном аэродроме и складе боеприпасов. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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