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В Крыму беспилотник атаковал радиолокационную станцию ПВО, - СМИ

Фото: в Крыму беспилотник атаковал радиолокационную станцию ПВО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На временно оккупированном Крыму, вчера, 26 февраля, беспилотник повредил радиолокационную станцию противовоздушной обороны (ПВО) россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Во время атаки дрон попал по территории мобильного пункта 31-й дивизии ПВО Вооруженных сил Российской Федерации (РФ) возле села Оленевка в районе мыса Тарханкут.

"В результате этого повреждения получила мобильная радиолокационная станция. Пострадавших нет", - пишет Astra.

 

Оккупация Крыма

Российская оккупация Крымского полуострова началась в конце февраля 2014-го, когда военные Российской Федерации установили контроль над стратегически важными объектами. Были захвачены государственные учреждения, военные базы и аэропорты.

Под контролем оккупационных сил 16 марта состоялся незаконный псевдореферендум о "присоединении" региона к России, результаты которого не признали Украина, Европейский Союз (ЕС), Соединенные Штаты Америки (США) и большинство стран мира.

Советник президента США Дональда Трампа Брайан Ланза недавно высказал мнение, что возвращение Крыма под контроль Украины якобы не является реалистичным сценарием.

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