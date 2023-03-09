В крымской тюрьме нашли похищенного из Херсона украинца

В тюрьме временно оккупированного россиянами Симферополя найден еще один похищенный в Херсонской области украинец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу .

Геннадий Ласинский был перевезен из Херсонской области в Симферополь в конце октября прошлого года. Ранее КПГ сообщала, что в СИЗО №2 содержалось около 110 человек, которых также похитили из Херсонской и Запорожской областей. Их подвергали пыткам и перевозили в Симферополь в специально созданное СИЗО, полностью курируемое ФСБ.

Ему инкриминируют нарушение ст. 222 УК РФ – незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия.

По информации КПГ, в полностью курируемом ФСБ СИЗО №2 содержат жителя села Большая Кардашинка Голопристанского района Херсонской области Геннадия Геннадиевича Ласинского, который был похищен российскими оккупантами.

Напомним, что вооруженные люди в оккупированном Крыму напали на дом крымского татарина Эдема Муртазаева и насильно вывезли его семью.

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