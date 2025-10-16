Крымские татары под угрозой: оккупанты совершают массовые обыски в Крыму и выдвигают обвинения

Утром 15 октября сотрудники российских оккупационных органов провели рейды по домам крымских татар в нескольких районах полуострова.

Среди задержанных — женщины разных возрастов и профессий: матери, воспитательницы детских садов, студентки педагогических колледжей.

Среди них Эсма Ниметулаева, супруга политзаключенного и мать пятерых детей, Насиба Саидова, а также Эльвира Алиева, Эльянора Османова и Февзия Османова.

Фальшивые обвинения и пропаганда

Российские пропагандистские медиа распространяют ложные обвинения о "женской ячейке, пропагандировавшей идеи мирового халифата", пытаясь оправдать действия оккупантов и представить мирных женщин "террористками".

Такие заявления не имеют никакого отношения к реальности и служат лишь инструментом давления и запугивания населения.

Системное наступление на крымских татар

Министерство иностранных дел Украины называет эти действия частью целенаправленной политики Москвы по уничтожению крымскотатарской идентичности, духовных ценностей и права народа на собственную землю.

Преследования грубо нарушают нормы международного гуманитарного права, включая Четвертую Женевскую конвенцию, и фундаментальные права человека.

Призыв к международной реакции

Украина обращается к международному сообществу, правозащитным организациям и медиа с требованием привлечь внимание к репрессиям, потребовать немедленного освобождения задержанных и всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

В МИД подчеркнули, что ни одно преступление оккупантов не останется безнаказанным, а Крым навсегда останется частью Украины.