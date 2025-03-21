Дело Дубневича. Почему расследование превращается в преследование

Объявление в международный розыск без соблюдения надлежащей процедуры, манипулирование доказательствами, неподобающе врученное подозрение и карьерные бонусы детективу - эти обстоятельства складываются в тревожную картину, где борьба с коррупцией может быть лишь прикрытием для устранения политических оппонентов.

Анализ стороной защиты материалов дела выявляет пять ключевых мифов, созданных следствием: об убытках, которых на самом деле не было; об экспертизах, которые оказались манипуляцией; о надлежащем вручении подозрения; о международном розыске, который опровергли Европол и Интерпол, и о достоверности доказательств, среди которых найдены две разные версии одного и того же протокола.

Суть дела

С 2018 года НАБУ расследует дело о якобы завладении государственным имуществом в особо крупных размерах (2,2 млрд грн) и его легализации. По версии следствия, Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ, связанные с Дубневичем, газ, предназначенный для производства тепла для населения, использовали для генерации электроэнергии, которую продавали по рыночным ценам государственному предприятию "Энергорынок". По мнению следствия, такие действия нанесли материальный ущерб в сумме 2,2 млрд грн НАК "Нафтогаз Украины". Расследование этого дела правоохранители определяют как одно из самых сложных в истории НАБУ и САП, ведь материалов следствия собралось более 350 томов.

Также в рамках дела, суд арестовал обе ТЭЦ и передал их в управление Агентству по розыску и менеджменту активов, которое со второй попытки нашло управляющего для дальнейшего ведения хозяйственной деятельности - ООО "Нафтогаз Тепло", учредителем и владельцем которого является дочерняя компания "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины".

Впрочем, несмотря на громкие заявления следствия и значительный объем материалов, отдельные эпизоды этого дела содержат противоречия, а ключевые тезисы НАБУ, на которых основывается обвинение, вызывают обоснованные возражения со стороны защиты. Само дело сразу обросло мифами, которые постоянно сопровождают расследование.

Миф об имущественном ущербе

Сумма имущественного ущерба якобы причиненного НАК "Нафтогаз Украины" в размере 2,2 млрд гривен стала ключевой цифрой в обвинении против народного депутата.

Статья 191 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Ключевым элементом состава этого преступления является наличие материального ущерба, причиненного собственнику имущества, а наступление общественно опасных последствий является обязательным признаком для квалификации по части 5 статьи 191 УК. Что касается квалификации по ст. 209 УК, то оно не может существовать само по себе и должен быть так называемый предикат, то есть предпосылкой легализации средств должно быть совершено преступление, в результате которого эти средства были приобретены.

Финансовая отчетность НАК "Нафтогаз Украины" не содержит информации об имущественном ущербе (убытках) от сотрудничества с ТЭЦ. Компания демонстрировала стабильные финансовые результаты на протяжении всего периода. Следовательно, отсутствие документально подтвержденного материального ущерба делает невозможным квалификацию действий по ч. 5 ст. 191 УК.

По версии стороны защиты, при расчете ущерба бухгалтерская и финансовая отчетность НАК "Нафтогаз Украины" правоохранителями не учитывалась. По своим природным свойствам газ одинаков для целей производства как тепловой, так и электрической энергии. Технологические возможности для установления, из какого именно газа была произведена та или иная энергия, сегодня отсутствуют. Также отсутствуют методики распределения природного газа по целевому назначению, а потому возникает вопрос каким образом был установлен ущерб.

Манипуляции с экспертизами

В качестве доказательства реальности нанесения материального ущерба (убытков) стороной обвинения были представлены выводы экспертов.

Согласно статье 84 УПК, процессуальными источниками доказательств в уголовном производстве являются показания, вещественные доказательства, документы и заключения экспертов. Специалисты, в отличие от экспертов, не являются самостоятельными субъектами доказывания - они лишь привлекаются для помощи следователям, прокурорам или судьям (ст. 71 УПК).

Эксперт - это независимая процессуальная фигура, которая имеет квалификацию и несет уголовную ответственность за заведомо ложное заключение, а специалист - лицо, которое только помогает в технических вопросах и ни за что не отвечает. Именно поэтому справки специалистов не могут быть доказательствами, что неоднократно подтверждал Верховный Суд в своих решениях.

Детективы НАБУ получили справки специалистов Госаудитслужбы, в которых содержались цифры, составившие общую сумму убытков, которые вместе с материалами дела направили на экспертизу. Перед экспертом поставили вопрос подтверждаются ли нормативно и документально выводы специалистов о нанесении материального ущерба (убытков) НАК "Нафтогаз Украины".

Фактически вместо полноценного исследования эксперты ответов на поставленные вопросы не дали, а состоялась легализация справок специалистов Госаудитслужбы. Эксперты только проверили арифметическую правильность расчетов, не анализируя их обоснованность.

Важно отметить: УПК (ч. 2 ст. 79) запрещает специалистам участвовать в деле, если они ранее проводили проверки, материалы которых используются в этом же производстве. Это означает, что работники Госаудитслужбы вообще не имели права быть привлеченными к делу, поскольку их собственные справки стали его основой.

Это яркий пример правового принципа "плодов ядовитого дерева" - когда первичные доказательства получены незаконно, все последующие доказательства, которые из них вытекают, также становятся недопустимыми.

Однако именно эти сомнительные и искусственно созданные "убытки" легли в основу уголовного производства, а в дальнейшем подозрения Дубневичу и обвинительного акта.

Нарушение процедуры вручения подозрения

Сообщение о подозрении - это ключевой момент в уголовном деле. Именно с этого момента человек официально считается таким, в отношении которого осуществляется уголовное преследование и он получает право на защиту и другие процессуальные гарантии.

Закон четко определяет, как должно происходить это сообщение: лично от прокурора или следователя. Но что делать, когда человек находится за границей? УПК предусматривает специальные правила для таких случаев:

если лицо просто отсутствует дома - можно отправить повестку по месту работы (ч. 2 ст. 135 УПК);

если лицо за границей - нужно использовать международную правовую помощь или дипломатические каналы (ч. 7 ст. 135 УПК).

В случае с Дубневичем, НАБУ было точно известно, что он за границей (это подтверждали документы), но не воспользовалось ни одним из законных механизмов международного сообщения.

Еще одним важным аспектом является нарушение сроков вызова лица. Согласно ч. 9 ст. 135 УПК, повестка должна быть вручена лицу не позднее чем за три дня до даты проведения процессуального действия, а в случае международного вызова этот срок составляет не менее шестидесяти суток (ч. 1 ст. 566 УПК).

Однако, для вызова народного депутата Я. Дубневича, детектив НАБУ направил сопроводительное письмо в адрес Аппарата Верховной Рады без соблюдения этих сроков, что означает, что Я. Дубневича даже не сообщили должным образом о необходимости явиться к следователям.

Такие нарушения процедуры могут иметь серьезные последствия - если подозрение вручено незаконно, все дальнейшие действия следствия могут быть признаны недействительными.

Мнимый международный розыск

В ноябре 2023 года ВАКС объявил Дубневича в международный розыск, ссылаясь на данные Европола о его пребывании в одной из стран ЕС. Однако впоследствии информация о международном розыске была опровергнута:

в марте 2024 года Европол официально сообщил о том, что никакие данные в отношении господина Ярослава Дубневича не находятся на обработке в Европоле;

в августе 2024 года Интерпол в ответ на запрос адвокатов подтвердил, что Ярослав Дубневич не является лицом, в отношении которого было предоставлено уведомление о розыске.

Согласно украинскому законодательству, для международного розыска НАБУ должно было обратиться в Департамент международного полицейского сотрудничества Нацполиции, который является официальным представителем Украины в Интерполе. Это подразделение должно было направить запрос в Генеральный секретариат Интерпола.

Однако вынесенное детективом НАБУ постановление о международном розыске, очевидно, не было реализовано через международные каналы.

И хотя в 2023 году ВАКС объявил Дубневича в международный розыск якобы на основании информации из Европола. В 2024 году и Европол, и Интерпол официально опровергли эту информацию, подтвердив, что розыск не объявлялся.

Такие действия подрывают доверие к правовой системе Украины и ее взаимодействию с международными правоохранительными организациями.

Две версии одного протокола

Защита выявила серьезное нарушение - существование двух разных версий одного и того же документа. Протокол осмотра движения средств, составленный детективом НАБУ Маркияном Слоневским в 2023 году, впоследствии "вырос" с 99 до 186 страниц.

В 2023 году следствие использовало одну версию протокола для ареста имущества. А в 2024 году, в другом судебном заседании по аресту имущества в том же деле, появилась уже другая версия - вдвое больше по объему и времени ее завершения.

Вероятно имело место внесение должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы и использование такого документа в суде, что по мнению защиты, может содержать признаки совершения отдельными представителями органа досудебного расследования уголовного преступления, предусмотренного ст. 366 (Служебный подлог) и ст. 384 (Введение в заблуждение суда) Уголовного кодекса.

Если суд подтвердит факт фальсификации, это может привести к отмене всех решений, принятых на основе этих материалов.

Конфликт интересов и политический подтекст

Дело Дубневича обнажило серьезные проблемы в работе антикоррупционных органов. Многочисленные процессуальные нарушения заставляют задуматься: это борьба с коррупцией или преследование по другим мотивам?

Привлекает внимание и обстоятельство того, что детектив НАБУ А. Рыковцев, служебной запиской которого было инициировано внесение сведений в ЕРДР по признакам в частности состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК в действиях народного депутата Дубневича Я.В., впоследствии получил высокую должность в "Укрзализныце" - компании, которая является потерпевшей в другом деле против того же депутата.

Такой конфликт интересов - когда инициатор дела получает карьерные бонусы - может поставить под сомнение беспристрастность всего расследования.

Учитывая все нарушения, дело больше похоже на попытку устранения неудобного политического игрока, чем на законное уголовное преследование.

Более широкие последствия для правовой системы

Дело Дубневича поднимает тревожные вопросы: почему следствие допустило столько нарушений? Почему доказательства подгонялись под заранее определенное обвинение? Кто стоит за этим делом и с какой целью?

Без честных ответов на эти вопросы антикоррупционные расследования рискуют превратиться в инструмент политического давления.

Сейчас официальной оценки действий детективов со стороны компетентных органов еще не было, а все выявленные нарушения являются позицией и версией защиты, которая еще будет доказываться в суде.

Наибольшая опасность заключается в том, что методы, примененные в этом деле - доказательства, достоверность которых оспаривается защитой, формальные экспертизы, международный розыск, который не подтверждается международными организациями - могут стать шаблоном для других производств.

НАБУ создавалось как независимый орган борьбы с коррупцией, но такие действия подрывают доверие ко всей антикоррупционной системе и судебным решениям, основанным на материалах антикоррупционных органов.

Возникает обоснованное опасение: не используются ли в Украине антикоррупционные расследования как способ устранения политических конкурентов?