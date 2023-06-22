Крым – это Украина. Мне все равно, как Путин на это будет реагировать, - бывший генсек НАТО

"Крым – это территория Украины. Поэтому мне безразлично, как Путин будет на это реагировать, но для меня украинская победа состоит в том, чтобы вернуть Крым”, - сказал Расмуссен.

Он отметил, что для Путина сохранить оккупацию Крыма очень важно, однако мир не должен бояться его реакции. Расмуссен считает, что полуостров должен вернуться в состав Украины, иначе это станет сигналом для других агрессоров, в частности, речь идет о ситуации вокруг Тайваня.

"Когда я слышу аргумент американцев, мол, следует снизить помощь Украине, потому что мы нуждаемся в ресурсах, чтобы защищать Тайвань, то я хочу сказать: на самом деле эти два конфликта чрезвычайно связаны. Помогая защитить Украину, мы также сдерживаем атаку на Тайвань”.

Атаки дронов на Крым

20 июня, россияне заявили о якобы атаке дронов на оккупированный ими полуостров. В целом в последнее время оккупанты все чаще жалуются на атаки БПЛА. Они заявляют, что все дроны удалось сбить.

15 июня, как уверяют местные гауляйтеры, атака была массовой - в этот день якобы сбили 9 дронов в небе над Крымом.