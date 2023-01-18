Крым и Донбасс всегда будут частью Украины, - Вучич

Сербия пытается дистанцировать от Кремля, потому что война против украинцев обостряет отношения между их лидерами. Президент Александр Вучич заявил, что для его страны Крым и Донбасс являются исключительно частью Украины.

Во время интервью для издания, комментируя войну, Вучич заявил о том, что "худшее еще впереди". Также он отметил, что не поддерживал контакт с главой Кремля Владимиром Путиным уже много месяцев.

"Мы с самого начала говорили, что не могли и не имеем права поддерживать вторжение России в Украину. Для нас Крым - это Украина, Донбасс - это Украина, и так будет всегда", - отметил президент.