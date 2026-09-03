Крым стал целью российской пропаганды в Турции: что рассказал посол

В Турции понимают ситуацию с Крымом

Посол Украины в Турции Нариман Джелял отметил, что многие жители страны понимают связь между нынешним положением Крыма и действиями России, которая годами превращала оккупированный полуостров в военную базу.

Однако российская пропаганда продолжает активно работать и продвигать собственные версии событий.

"В Турции это понимают многие люди. Но, конечно, российская пропаганда работает, и в Турции в частности, довольно мощно. Они распространяют здесь тот же нарратив, что и у себя: что Украина якобы вредит мирным гражданам и так далее", - отметил Джелял.

По словам дипломата, Украине необходимо постоянно присутствовать в турецком информационном пространстве и доносить свою позицию до аудитории.

При этом Россия располагает значительно большими ресурсами для проведения медиакомпаний, различных мероприятий и работы с общественным мнением.

"Как и на фронте, наша дипломатическая команда должна быть очень изобретательной и за счет минимальных ресурсов пытаться достигать максимального результата. Мы часто это делаем, но это крайне сложно", - подчеркнул Джелял.

Россия привлекает популярных блогеров

Джелял рассказал, что российская сторона также работает с блогерами, аудитория которых насчитывает миллионы подписчиков. По его словам, иногда распространяемая ими ложь оказывается привлекательной для аудитории.

В то же время посол отметил, что в Турции есть немало профессиональных журналистов, которые сотрудничают с Украиной, понимают ее позицию и хорошо к ней относятся.

В мае этого года при поддержке европейских партнеров Украина организовала пресс-тур для турецких медиа.

Журналисты смогли увидеть ситуацию в стране своими глазами, попали под один из массированных российских обстрелов и пообщались с местными жителями.

Украина не может использовать тот же подход

Отдельной проблемой Джелял назвал участие в российских информационных кампаниях коллаборантов с оккупированных территорий. По его словам, Россия может привозить их в Турцию, тогда как Украина не имеет возможности таким образом представлять проукраинских жителей Крыма, Донецкой и Луганской областей из-за угрозы для их безопасности.

"Но здесь у нас есть одна объективная проблема. Россияне имеют возможность привозить коллаборантов, которые говорят: "Я из Крыма", "Я из Донецка", "Я из Луганска" – и дальше рассказывают, какая Украина плохая и какая Россия хорошая", - сказал посол.

Украина, отметил дипломат, не может рисковать людьми, которые после возвращения на оккупированные территории могут столкнуться с пытками, заключением или похищением.

"И есть еще одна принципиальная разница: мы не можем позволить себе лгать. А ложь, к сожалению, очень часто выглядит проще, ярче и привлекательнее, чем правда", - отметил Джелял.

Что Украина хочет донести до Турции

По словам Джеляла, задача украинской стороны заключается в том, чтобы правда о Крыме и последствиях российской оккупации постоянно оставалась в информационном поле Турции.

"Поэтому наша задача – сделать так, чтобы правда о Крыме, о его милитаризации, о том, что Россия сделала с полуостровом за годы оккупации, постоянно звучала. В том числе здесь, в Турции, где тема Крыма имеет особое значение", - резюмировал посол.