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Крым напичкан российской ПВО, но не может справиться с западными ракетами, - Игнат

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Крым напичкан российскими системами противовоздушной обороны. Однако они не могут справиться с западными ракетами, которые есть у Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По словам Игната, последние результаты ударов по временно оккупированному полуострову демонстрируют, насколько нужны и действенны для Украины сейчас крылатые ракеты партнеров.

Спикер уверен, что Украина сможет получить дальнобойные ракеты ATACMS от США, потому что все больше появляются новости об этом. Он выразил надежду, что Германия также передаст свои Taurus.

"Теперь у нас есть такое же оружие и еще лучше. Противник не может сбивать эти ракеты, несмотря на то, что у них есть "супер ПВО". Да, какое-то количество, может, и сбивается, но, как мы видим, ракеты долетают. Крым, нашпигованный средствами ПВО, не может справиться с крылатыми ракетами западного производства", - сказал Игнат.

Удар по штабу в Севастополе

Вчера ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе. Стратком ВСУ подтвердил успешную операцию, а Силы спецопераций сообщили, что удар был нанесен, когда в штабе проходило совещание командования российского флота.

 

Как утверждают СМИ, военные использовали для удара ракеты Storm Shadow. При этом оккупанты заявляют, что в Крыму было сбито 5 ракет.

По словам руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, во время операции были ликвидированы по меньшей мере 9 человек, ранения получили еще 16 оккупантов.

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