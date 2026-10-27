Крым в 2014 году: почему Украина не могла остановить оккупацию

Оккупация Крыма в 2014 году, состояние украинской армии и решение тогдашнего руководства государства – Александр Турчинов изложил свою версию событий и ответил на утверждение о возможности военного освобождения полуострова. РБК-Украина приводит полный текст его колонки "Крымский синдром".
Оккупация Крыма в 2014 году, состояние украинской армии и решение тогдашнего руководства государства – Александр Турчинов изложил свою версию событий и ответил на утверждение о возможности военного освобождения полуострова. РБК-Украина приводит полный текст его колонки "Крымский синдром".
"Если бы был приказ защищать страну в 2014, я уверен, что полномасштабной войны в том виде, в котором мы видим ее сегодня, не случилось бы. Наша ошибка состоит в том, что мы не отбросили их назад", - так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал оккупацию Крыма в интервью The Diary of a CEO по версии ТСН).
По мнению Верховного главнокомандующего, разбить Россиян в то время было совсем не трудно, ведь "в Крым вошли десятки людей. Десятки. Для такой страны, как наша – это ноль. Это ничто…"
Трудно понять, кто обеспечивает президента столь "глубокой" аналитикой, но по случайному стечению обстоятельств аналогичные тезисы в выполнении разнокалиберных "экспертов" в последнее время постоянно появляются в провластных СМИ.
Историю можно извратить, подкрасить, скрыть, но ее нельзя изменить. Правда, о тех трагических событиях не вписывается в растиражированные нарративы и "политически выверенные акценты", поскольку по планам Кремля оккупация Украины должна была завершиться еще в апреле 2014 года.
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Детали захвата нашей страны межвидовой группировкой войск до мелочей отрабатывали на стратегических учениях Вооруженных сил РФ и Беларуси "Запад-2013" в октябре 2013 года.
Первым плацдармом в захватнических планах Кремля был определен Крым. 20 февраля 2014 года, когда на Майдане лилась кровь героев "Небесной сотни", воспользовавшись безвластием, хаосом и охватившими нашу страну масштабными кризисами, российские войска начали захват полуострова.
Вместо организации обороны Украины президент, руководители Кабмина, Минобороны, СБУ, МВД, разведки, внутренних войск, ГПУ, министерств, многих государственных учреждений и местных администраций бежали в Россию и начали всячески содействовать военной агрессии против собственной страны.
Хочу открыть ужасную тайну. В 2014 году на Украину напала та самая жестокая и беспринципная Россия, что и в 2022. С тем же военным и экономическим потенциалом, во главе с тем же маниакально-сумасшедшим Путиным. Тогдашние планы Кремля – оккупировать и уничтожить независимую демократическую Украину – также не претерпели никаких изменений.
В феврале 2014 года, равно как и в феврале 2022, численность всех российских вооруженных формирований составляла 3,4 млн. Из них – около миллиона насчитывала российская армия, которую Путин обкатал в инициированных им же локальных конфликтах. Два миллиона мужчин, прошедших военную службу, находились в военном резерве, готовом к немедленному применению.
Для реализации оккупационных задач Кремль также подготовил многочисленные парамилитарные казачьи и ветеранские организации. В преддверии агрессии в РФ завершили перевооружение и реформирование вооруженных сил и их подготовку к выполнению сложных боевых задач.
С совсем другими показателями встретила войну Украина. Начиная с 90-х годов хищнически распродавалась или просто уничтожалась лучшая техника и вооружение. Танки продавали по цене легковых автомобилей. По ценам в сто раз ниже рыночных сбывались бесценные для обороны страны зенитно-ракетные комплексы, расформировались ключевые бригады и полки противовоздушной обороны.
В феврале 2014 года из 36 зенитно-ракетных комплексов, которые еще не успели распродать, выполнять боевые задания могли только 10. Они не обеспечивали даже фрагментарную защиту от вражеской авиации.
Третье в мире по мощности ядерное оружие руководство Украины передало стране-агрессору, получив взамен пустые бумажки Будапештского меморандума. Продали России или порезали на металлолом все наши стратегические бомбардировщики, обменяли на списание очередных газовых долгов все крылатые ракеты.
По позорным коррупционным схемам с копеечными поступлениями в бюджет, а часто и просто "безвозмездно", министры обороны раздавали землю, военные объекты и имущество.
Многомиллиардные коррупционные барыши за безумную распродажу вооружения и военной техники в сочетании с профессиональной работой российской агентуры, хроническое недофинансирование и бездумное сокращение армии привели к катастрофическому состоянию наших Вооруженных сил. В 2011 году оборонный бюджет Украины составил всего 1,08% от ВВП, в 2012 – уже 0,94%, а в 2013 – финансирование обороны сократилось до 0,88% ВВП!
Системно и последовательно ликвидировались подразделения ВСУ в тех регионах, которые российский Генштаб определил как приоритетные плацдармы для грядущего вторжения. Расформировали дислоцированный на территории Автономной Республики Крым 12-тысячный 32-й армейский корпус. Вывели из Крыма 3-й отдельный полк специального назначения. Попала под расформирование дислоцированная в Болграде Одесской области 1-я аэромобильная дивизия, прикрывавшая юг Украины.
В соответствии с советской военной доктриной, которая определяла угрозу для страны только со стороны НАТО, основные подразделения Вооруженных сил дислоцировались в западной и центральной части страны.
Восток Украины сознательно оставили без военного прикрытия. Единственную дивизию (254-ю мотострелковую), дислоцированную на Донбассе, а также размещенный в Донецке оперативный полк Внутренних войск, – расформировали без какой-либо аргументации.
Можно ли считать случайным совпадением расформирования в сентябре 2013 года ключевых органов управления войсками – в то время, когда российский Генштаб на военных учениях "Запад-2013" проводил масштабную подготовку к вторжению? Российская армия в деталях отрабатывала оккупацию Украины, а украинское военное руководство целенаправленно демонтировало действующую систему управления обороной, "не успев" до 2014 года заменить ее новой. В октябре 2013 года (за четыре месяца до начала российской агрессии) Минобороны и ГШ приняли решение о ликвидации последнего боеспособного в ВСУ 8-го армейского корпуса.
Подписанные Януковичем Харьковские соглашения не только продлили пребывание российских войск в Крыму, численность и вооруженная мощь которых значительно превышала расположенный там украинский контингент, но и сняли какие-либо ограничения на их передвижение по полуострову, создав все необходимые предпосылки для его оккупации.
С особой яростью назначенные Януковичем министры обороны и начальники Генштаба уничтожали мобилизационную систему страны. С 2010 года Минобороны и ГШ остановили подготовку военнообязанных, прекратили проведение собрания резервистов. В 2012–2013 годах произошло полное уничтожение системы военного учета. Штат военных комиссариатов сократили на 80%! Помещение распродавали, картотеки исчезали. В штате военкоматов оставили трех человек, которые не могли выполнять элементарные мобилизационные задачи. В 2013 году объявили о прекращении призыва на срочную военную службу.
Согласно годовому отчету, подготовленному Генштабом президенту Януковичу, по состоянию на 1 января 2014 года Вооруженные силы Украины насчитывали всего 103 077 военнослужащих (34 265 офицеров, 63 485 солдат, сержантов и старшин, 5 327 курсантов). То есть на одного офицера приходилось всего два солдата. Чтобы скрыть катастрофическое падение боеготовности украинской армии, Генеральный штаб ввел новую, более лояльную систему критериев боевой и мобилизационной готовности.
Но даже по явно подкрашенным цифрам, к началу 2014 года лишь около 20% воинских частей считали боеготовыми. Остальные 80% в отчете Генштаба определяли как "частично готовые" или "полностью не готовые" к выполнению боевых задач.
Самым плохим состояние боеспособности было в Сухопутных войсках – основном ядре Вооруженных сил. Неукомплектованные, неподготовленные к выполнению элементарных задач подразделения имели ужасающие проблемы с состоянием военной техники. Большинство танков, БМП и БТРов были непригодны к эксплуатации, нуждались в ремонте, не имели аккумуляторов и подготовленных экипажей.
Для захвата АРК расположенная там, согласно Харьковским соглашениям, сверхмощная двадцатипятитысячная группировка российских войск, Генштаб РФ значительно усилил за счет опрокидывания на полуостров:
Вот такие "десятки людей" или "ничто" захватывали Крым. Для прикрытия масштабной концентрации и продвижения оккупационных войск из членов пророссийских организаций формировались отряды "самообороны", в которые записывали прежде всего тех крымчан, которые прошли военную службу. Их без ограничений снабжали оружием из баз и арсеналов Черноморского флота РФ.
Контроль, установленный русской армией над морскими и воздушными коридорами, позволял оперативно наращивать мощность многотысячной группировки в случае проведения наступательной операции в южной части континентальной Украины.
В целях усиления возможностей флота для проведения десантных операций, в Черное море прибыли десантные корабли Северного и Балтийского флотов ВМС РФ, а также боевые корабли Каспийской флотилии.
На контролируемые оккупантами крымские военные аэродромы перебазировались штурмовая авиация и боевые ударные вертолеты. Для блокировки полуострова с моря корабли Черноморского флота вышли из севастопольских бухт и встали на боевое дежурство.
Переброшенные в Крым ракетные комплексы взяли под контроль всю морскую акваторию, отслеживая любую активность военно-морских сил стран НАТО. На прицел ракетного радара был взят, в частности, находившийся в Черном море эсминец США "Дональд Кук".
Об этом "героизме" российских войск подробно рассказывается в документальном пропагандистском фильме "Крым. Путь на родину", вышедшем на экраны 2015 года. Главный герой этой телеагитки Путин пафосно сообщает, что лично руководил оккупацией полуострова российскими войсками и готов применить ядерное оружие в случае вмешательства стран НАТО.
Но пугать руководство этих стран не было нужды. Они находились в прострации от агрессивного цинизма Кремля, не были готовы и не планировали вмешиваться в разворачивающуюся в центре Европы трагедию.
Российскому нашествию в Крыму номинально противостояло около 14 тысяч украинских военнослужащих, большинство из них – немотивированные местные контрактники и 18-летние дети-срочники. Политическая дезориентация, низкий моральный дух, нищий уровень финансового и материально-технического обеспечения, а также системная работа российской агентуры в руководящем составе силового блока привели к массовому дезертирству и переходу на сторону агрессора большинства украинских солдат и офицеров, дислоцированных в оккупированном Крыму.
В первые дни оккупации вместе с командованием ВМС во главе с адмиралом Березовским своей стране изменили более 70% военнослужащих ВСУ. Не изменили Украине всего 3990 украинских воинов, разбросанных по всему полуострову – без связи и обеспечения, в полном окружении превосходящих сил сил противника.
Ситуация в других силовых структурах АРК была еще трагичнее. В сторону врага перешли 99% личного состава крымской милиции, 73% пограничников, 90% работников СБУ и 96% сотрудников Управления государственной охраны.
Убедившись, что никто не собирается оказывать военную помощь измученной кризисами и конфликтами Украине, Кремль запустил обратный отсчет полномасштабного континентального вторжения.
28 февраля 2014 года в вооруженных силах России началась "внезапная" проверка боеспособности войск Южного и Западного военных округов, расположенных вдоль северо-восточной границы нашей страны.
Около 200 тысяч личного состава нескольких армий с авиацией, бронетанковой техникой и артиллерией начали боевое развертывание ударных подразделений в Ростовской, Воронежской, Курской, Белгородской и Брянской областях.
В Киевском, Слобожанском, Донецком и Одесском оперативных направлениях были развернуты мощные ударные группировки, которые находились в полной боевой готовности для вторжения на материковую часть Украины.
1 марта российский парламент дает Путину разрешение на ввод войск в Украину, используя для политического прикрытия и оправдания военного вторжения письменное обращение президента Януковича.
В Украине же только 27 февраля смогли сформировать Правительство, и на следующий день я собрал первое заседание СНБО. Согласно информации, предоставленной военным руководством и разведкой, несмотря на разворачивающуюся в Крыму трагедию, наибольшая угроза для страны была на севере и востоке, где вдоль нашей границы развертывалась сверхмощная многотысячная группировка российских войск, готовая к вторжению на незащищенную материковую часть Украины.
Численность Сухопутных войск от общей численности ВСУ составила менее трети, а только по официальным отчетам 80 процентов сухопутных подразделений были небоеспособны. Поэтому всему российскому военному усилию наш Генштаб мог в те дни противопоставить лишь несколько сводных батальонно-тактических групп. Около пяти тысяч плохо вооруженных неподготовленных военнослужащих с неисправной военной техникой составляли условно боеспособный ресурс, готовый к применению. Большинство из них – восемнадцатилетние мальчишки-срочники.
Бросить эту сводную группу бойцов на прорыв в Крым из-за узкой горловины против отборных российских войск, значительно превосходивших нас по численности и вооружению, означало бы потерю и без того мизерных резервов и оставляло бы без прикрытия и хоть какой-то иллюзорной защиты не только страну, но даже – столицу.
Наш военный контингент в Крыму значительно поредел из-за массовой измены и перехода солдат и офицеров на сторону агрессора. Но оставшиеся верными присяге, находясь в окружении, должны были связать превосходящие силы противника и выиграть для нас время. В этих условиях я принял единственное возможное решение – военным частям в Крыму занять оборону и использовать оружие для защиты своих позиций в случае штурмовых действий и провокаций Россиян. Этот приказ зафиксирован протоколом заседания СНБО.
Сколько наши военные могут продержаться на полуострове, я не знал. Но за это время нам нужно было как-то восстановить боевой потенциал армии, провести мобилизацию, вооружить и подготовить наших воинов к выполнению элементарных боевых задач. Поскольку основные подразделения ВСУ находились в западной и центральной частях Украины, я приказал их срочно перебросить на север и восток, чтобы прикрыть страну по вероятным направлениям удара российской армии.
Своим указом от 1 марта 2014 года я поручил привести вооруженные силы Украины в боевую готовность "Повна". Это состояние наивысшей готовности всех воинских подразделений и частей, которое предусматривает выполнение всего комплекса мер по переводу войск с мирного на военное положение, в частности, непосредственную подготовку к боевым действиям, в частности – раздачу оружия и боеприпасов, занятие оборонных рубежей.
Согласно украинскому законодательству, именно СНБО своим решением вносит предложение президенту о введении военного положения. За это проголосовал только один я. Решения о военном положении не поддержали и лидеры партий нового парламентского большинства, а это означало, что парламент не даст своего согласия на его введение.
Главная причина, по которой не было поддержано это предложение – блокирование военным положением проведения президентских и парламентских выборов. Украина действительно очень нуждалась в легитимной власти, которую признает весь цивилизованный мир. А установить ее можно только путем проведения честных, прозрачных всенародных выборов. Пока сохранялась юридическая легитимность Януковича – сохранялась смертельная угроза для страны. Привлекая "законно избранную" марионетку Януковича в Киев в обозе своих танковых колонн, Кремль заткнул бы и без того не слишком активное возмущение ключевых субъектов международной политики.
Рассказы о возможности проведения военных операций в Крыму имеющимися на полуострове силами лишены всяческого смысла. Большинство окруженных и разбросанных по полуострову остатков наших военных подразделений не могли даже выполнить приказ и элементарные требования военных уставов, обеспечив оборону собственных позиций. Во время штурмов они сдавались без боя, объясняя это значительным преимуществом вражеских войск, деморализацией личного состава, низким уровнем военной подготовки, безнадежностью противостояния в окружении и огромным риском для жизни семей военнослужащих, ставших заложниками российских окупантов и агрессивно настроенных местных.
Приказ на использование оружия был продублирован мной и, соответственно, Главком ВСУ 18 марта 2014 года после гибели украинского военнослужащего во время штурма в Симферополе 13-го фотограмметрического центра. По моему требованию, приказ об использовании оружия сделали публичным и поэтому информацию об этом не смогли "зачистить" вместе со многими документами того времени.
К сожалению, и после повторного приказа ситуация не изменилась: даже во время штурма штаба ВМС Украины никто из украинских солдат и офицеров не смог применить оружие!
Поэтому все рассказы о том, что "от украинской власти не поступало четких приказов и поэтому Крым не освободили", лишены смысла и являются искажением исторической правды. В феврале-марте 2014 года в стране просто не хватало сил для противодействия коварной агрессии ядерного монстра. Не соответствует действительности и тезис, что в Крыму никто не сопротивлялся. Настоящим героям ничто не помешало достойно выполнить свой воинский долг.
Морские пехотинцы батальона Феодосии, несмотря на значительное преимущество российских штурмовиков, окруживших подразделение, пошли в рукопашный бой. Мужественные моряки большого десантного корабля "Константин Ольшанский" отказались выполнять условия ультиматума окупантов и не составили оружия, хотя большинство экипажа покинули корабль и перешли на сторону Россиян. Вместе с командиром – капитаном 1 ранга Дмитрием Коваленко на корабле оставалось всего 20 военных моряков, занявших круговую оборону и принявших бой. Четыре дня они сражались в полном окружении с превосходящими силами врага.
Экипаж небольшого тральщика "Геническиск" во главе со старшим мичманом Александром Бойчуком не сложил оружие и бесстрашно пошел на прорыв блокады. Героическая многодневная борьба экипажа корабля противоминной обороны "Черкассы", которую возглавил капитан 3 ранга Юрий Федаш, стала сюжетом для художественного фильма.
В эти трагические дни мы получили еще один удар в спину. Стратегические партнеры не только не выполнили гарантии безопасности, взятые на себя в соответствии с Будапештским меморандумом нашей безопасности, но и категорически отказались предоставлять Украине какую-либо военно-техническую помощь. Они объясняли это тем, что не хотят раздражать Путина и провоцировать полномасштабную войну в центре Европы. Украине не дали ни одного патрона, ни одного доллара или евро на восстановление обороноспособности.
Были заблокированы поставки не только вооружения и военной техники, но и оборудования, которое можно использовать для производства оружия. Безумное "партнерское эмбарго", организованное Обамой, Меркель и другими лидерами ведущих демократических стран, продержалось вплоть до конца 2017 года. Если бы Украина получила хотя бы десятую часть современной помощи, ситуация в 2014 году могла бы кардинально измениться и Россия навсегда забыла бы дорогу к нашей границе.
Несмотря на все эти обстоятельства, 103 курсанта, 2239 солдат и матросов и 1649 офицеров ВСУ, не предавших в Крыму свою страну, оставшись верными присяге, выполнили сверхважную задачу. Продержавшись практически месяц в полном окружении, они дали нам жизненно необходимое время, чтобы подготовиться к защите страны, начать мобилизацию, хоть как-то вооружить нашу армию, отремонтировать технику, занять позиции по направлениям наиболее вероятного наступления российских войск.
Мы подавили сепаратистские мятежи в Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской областях и остановили наступление на Донбассе. Так были сорваны планы Кремля по военному блицкригу, расколу и оккупации Украины в 2014 году.
Мы выстояли и, опираясь исключительно на собственные силы, защитили страну, создали боеспособные Вооруженные Силы, которые остановили врага и в 2014, и в 2022 году.