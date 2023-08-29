Крылья и глаза ВСУ. Как Украина начала выпуск дронов и что мешало сделать это раньше

В октябре 2021 года украинские военные впервые применили на поле боя турецкий беспилотник "Bayraktar", уничтожив артиллерию террористов. С начала полномасштабного вторжения о турецких дронах говорили все – в первые месяцы большой войны деньги на покупку "Bayraktar" для украинской армии собрали даже поляки. Дрон считался максимально эффективным для борьбы с врагом.

Через год после первого использования турецкого Bayraktar, в сентябре 2022 года россияне впервые применили иранский Shahed, направив его на Николаевскую область. С тех пор БПЛА из Ирана, которые россияне назвали "Герань", стали неотъемлемой частью обстрелов всей территории Украины, а весь мир увидел, как дроны способны менять ход войны.

Война технологий

В боях против оккупантов украинские военные используют несколько типов беспилотников – разведывательные, дроны-камикадзе, боевые БПЛА. В нынешних реалиях войны спектр использования коптеров значительно увеличился, отмечает советник министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Ярослав Олейник.

"Прошлогодние бои были очень тяжелыми, ситуация менялась, фронт был нестатичным, терялись люди, среди них раненые и контуженые. Теперь с помощью дронов их ищут, сбрасывают медикаменты, рации, чтобы у них восстановилась связь, чтобы им подсказать, куда двигаться", – отметил Олейник в комментарии РБК-Украина.

Боец бригады оперативного реагирования НГУ "Рубеж" "Отченаш" (Фото: пресс-служба бригады)

Беспилотники значительно облегчили военные задачи. Еще несколько десятков лет назад военный разведчик должен был выйти на высотную местность, установить буссоль и следить за противником, рискуя жизнью. Теперь же он запускает дрон и наблюдает за врагом на более безопасной дистанции.

С помощью БПЛА военные также уничтожают технику и живую силу, помогают своим побратимам и даже берут в плен, объясняет боец аэроразведки Андрей Отченаш. "Я управляю дронами типа FPV и Mavic. Сейчас разделяют два типа БПЛА – один дальнего действия и один ближнего. Собственно, дальнего действия – это все что с крыльями, то есть они могут летать на сотни километров. Есть те, которые проводят локальную разведку", – отмечает Отченаш.

В первые месяцы полномасштабного вторжения общество знало, что такое Bayraktar, но едва ли кто-то мог назвать 5-10 других дронов. Тем временем беспилотники нужны были разные, военные вместе с волонтерами отмечали эту потребность регулярно. Украинские производители разрабатывали свои дроны – "Кажан", "Вампир", "Лелека", октокоптер R-18, Punisher, COBRA, RAM II UAV. Но беспилотники не производились и до сих пор не производятся в тех масштабах, которые покрывали бы потребность армии.

"Нам нужно большое количество дронов. Нужны разведчики, нам нужны бомбардировочные дроны, нам нужны дроны-камикадзе, то есть FPV. Сегодня по сфере коптеров у россиян есть большой прогресс по сравнению с нами", – отмечает Андрей Отченаш.

Волонтеры и бизнесмены стали активно заниматься закупкой различных дронов, чтобы обеспечить ими ВСУ. Особую популярность приобрел Mavic китайской компании DJI. Как и другие относительно недорогие дроны-разведчики, он, по идее, должен рассматриваться как расходный материал, но для такого "расточительства" китайских "мавиков" все еще очень мало.

Из-за большого ажиотажа вокруг Mavic в конце 2022 года даже возник скандал – министр обороны Алексей Резников, отвечая на жалобы волонтеров, назвал китайские беспилотники "свадебными дронами". Позже в ведомстве отметили, что министр понимает потребность фронта в "мавиках", но сами дроны не закупаются государством из-за нежелания портить отношения с США.

Правовое поле, в котором работали производители на момент вторжения РФ, не способствовало ни развитию, ни тем более масштабированию бизнеса. Компании оказались в ситуации, когда любой их шаг либо облагался налогом, либо растягивался во времени, либо был нерентабельным. Один из самых ярких примеров – норма о максимально допустимой прибыли при производстве дронов с импортными комплектующими – не более 1%. Это при том, что в украинском беспилотнике 90% компонентов иностранные, отмечает директор компании-производителя Airlogix Виталий Колесниченко.

"У нас нет проблемы найти комплектующие за границей, а в Украине ничего нет. Все из-за границы – все материалы, все компоненты, вся электроника. Если она и закупается в Украине, то до этого она была закуплена не в Украине. Только корпусы мы производим в Украине", – отмечает Колесниченко в комментарии РБК-Украина.

В тех рамках максимальной прибыли производители фактически не зарабатывали от продажи своего товара. Раз нет прибыли – нет расширения производства, развития, инвесторов и финансовой мотивации, говорит другой собеседник РБК-Украина в отрасли.

"1% был, потому что вы, работая с государством, не можете зарабатывать деньги. Как это так, вы же работаете с государством, как это вы что-то заработали от государства, это безнравственно. Это, конечно, сарказм, но так себя позиционировало государство. Кстати, сейчас это происходит со всем, что не касается беспилотников. Если мы говорим о технологических системах, РЭБ, РЭР, ПВО – вы можете работать только с 1% на компонентах", – отмечает производитель, пожелавший не указывать его имя в публикации.

Ввоз комплектующих ранее также облагался НДС, а весь процесс от производства дрона до введения в эксплуатацию занимал около двух лет из-за большого количества разрешительных документов. Иными словами, изготовлять БПЛА в Украине было нерентабельно и тяжело даже с учетом того, насколько дроны необходимы армии. Вся эта бюрократия привела к тому, что сейчас только 10% дронов, которые используют ВСУ – украинского производства, а 90% – импортные.

Дебюрократизация

Только с начала 2023 года в нормативных документах, касающихся производства БПЛА, произошли изменения. В постановление Кабмина внесли поправки, которыми срок принятия в эксплуатацию новых беспилотников сократили с двух лет до 3-5 недель. В большом пакете разрешительных документов оставили самые необходимые. Импорт из Польши упростили, а НДС и ввозную пошлину на комплектующие отменили.

Но, пожалуй, самое важное изменение для производителей – увеличение допустимой прибыли с 1 до 25%. Для украинских компаний этот шаг стал "волшебным пенделем", как его называет Колесниченко. "Помимо очевидной мотивации у нас есть мотивация для бизнеса работать и реинвестировать, улучшать, делать новое и получать деньги. Теперь все видят, что это история не только о себестоимости и работе в ноль, это имеет потенциал", – отметил Колесников.

После внесенных изменений Airlogix, изготовляющая дроны-разведчики, начала вести переговоры с иностранными инвесторами. Подписав контракт с Минобороны на производство беспилотников, компания сможет расти. "Инвесторы готовы вкладывать деньги. Это косвенные инвестиции, но это деньги, которые идут в Украину", – добавил Колесников.

Украинский военный запускает дрон-разведчик (фото: Getty Images)

Одним из двигателей инициатив в отрасли, как признаются сами производители, стало Минцифры и их проект "Армия дронов". Сегодня беспилотники готовы производить сотни украинских компаний, отмечает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Вместе с UNITED24 и государственной программой большинство контрактуемых дронов – это дроны украинского производства, например "Вампир", "Кажан", Р-18 и многие другие, названия которых не хотелось бы раскрывать. В общей сложности есть около 200 украинских компаний, которые на сегодняшний день производят БПЛА", – отметил Федоров в комментарии РБК-Украина.

По словам производителей, сегодня весь процесс от заказа дрона до его появления на фронте занимает около трех месяцев. Но это касается ситуаций, когда дроны закупают волонтеры, ведь они делают это под конкретную потребность. Если же речь идет о государстве, сроки могут увеличиться, дроны могут некоторое время находиться на складе.

Михаил Федоров (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Сами же волонтеры чаще всего ищут дроны за границей. Сегодня, по словам руководителя Милитарного департамента "Фонда Сергея Притулы" Богдана Остапчука, требования государства довольно объективные, но есть некоторые проблемы. Сама покупка не происходит по схеме "деньги – товар". Ритейлер, то есть розничная компания, должен также предоставить свои учредительные документы.

"Были курьезные случаи, когда контрагентам приходилось несколько дней искать мокрую печать, о которой они забыли сразу после того, как получили ее, и никогда ею не пользовались, потому что западные компании так не работают. А тут хотят купить, а еще нужно подготовить для них какие-то документы. Со старыми партнерами это уже понятно, а с новыми приходится это все проходить", – отмечает Остапчук.

О сегодняшних изменениях позитивно высказываются как местные производители, так и большие волонтерские организации. Однако те процессы, которые не решались запустить 30 лет, сегодня хоть и необходимы, но едва ли своевременны. В постановление Кабмина о пошлине на ввоз внесли изменения лишь в феврале 2023 года, часть прибыли с 1 до 25% подняли в марте. При этом полномасштабное вторжение длится уже больше полутора лет, а война – девять.

"Дронов будет достаточно только тогда, когда Украина будет стоять на границах 1991 года уже минимум 10 лет. Поэтому мы продолжаем делать все возможное, чтобы дронов на фронте было больше", – отметил Федоров.

Иранско-китайские технологии на вооружении РФ

Пока украинские волонтеры и производители ищут возможности закупить и изготовить максимальное количество дронов, в Кремле пользуются налаженными связями. По информации Washington Post, к 2025 году в РФ планируют произвести около шести тысяч дронов "Shahed" на территории особой экономический зоны "Алабуга" в Татарстане. Причем, по данным украинской военной разведки, только во второй половине этого года россияне планируют выпустить около 1300 "шахедов".

С беспилотниками России активно помогает Китай, по крайней мере об этом свидетельствуют данные издания Politico. По их информации, РФ импортировала из Китая дронов на 100 млн долларов, что в 30 раз больше, чем завезли из этой страны в Украину. Санкции, наложенные на РФ, хоть и замедляют производство и получение новых технологий, но не останавливает его полностью.

Украинские военные показывают трофейный "шахед", который россияне назвали "Герань" (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"Россия – это страна-гопник, они могут украсть и отжать и просто скопировать. На них и без того наложены санкции. А мы так не можем сделать, мы же цивилизованное, демократическое государство", – отмечает Ярослав Олейник.

Сотрудничество Пекина с Москвой накладывает ощутимый отпечаток на рынок "мавиков". Украинские волонтеры признают, что закупать большое количество дронов у ритейлеров тяжело. По неподтвержденной информации, Китай может ограничивать партии, которые поставляет в том числе и в Восточную Европу.

"Это косвенная, неофициальная политика. Нельзя сказать, что это Компартия так сказала. Но мы все знаем, что Компартия так сказала. Вместо того, чтобы отправить какому-то ритейлеру 10 тысяч дронов, они будут отправлять партиями по тысяче дронов в какие-то периоды", – отметил один из собеседников.

По этой же причине украинские производители сегодня стараются не зависеть от Китая, а ищут необходимые запчасти в Европе или США, чтобы в будущем не стать заложниками китайских поставщиков.

Получая относительно дешевые ударные дроны от Ирана и большое количество разведывательных БПЛА от Китая, Россия сегодня очевидно лидирует в "гонке беспилотников".

"Надо быть честными перед собой, Россия – это сильный противник, там тоже есть умные инженеры, предприятия, оборонно-промышленный комплекс. Не надо недооценивать, но и не нужно впадать в истерию "Ой, все пропало, россияне используют "мавики", FPV, "шахеды", а мы этого всего не делаем", – отмечает Остапчук.

Рассматривать ситуацию с БПЛА в Украине исключительно с позиции критики также неправильно, говорят собеседники издания, занятые закупкой и производством дронов. Важный показатель – участившиеся удары БПЛА по самой России. Первые атаки по центру Москвы удивили как украинцев, так и Запад, но сегодня эти удары стали регулярными. Это же касается и атак надводных дронов по Крымскому мосту.

Все это говорит о том, что дроны уже не просто помогают сохранять жизни бойцам ВСУ. Не менее важно, что они могут быть эффективными, чтобы и самим россиянам наочно продемонстрировать близость войны. Даже на первый взгляд незначительные в плане боевых достижений удары по Москва-сити могут иметь мощный моральный эффект. Сирены, взрывы и ночи без сна, возможно, заставят жителей РФ несколько иначе взглянуть на действия собственных властей.

Война Украины против российских оккупантов – это поле, где многие вещи происходят впервые. Главным образом, именно на украинском фронте применяют технику, которая до этого не участвовала в боевых действиях. Эта техника меняет ход битвы и дроны – одна из ключевых составляющих войны 21 века.