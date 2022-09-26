Кричал, что не хочет на войну. В российской Рязани мужчина совершил самоподжог

На центральном вокзале российской Рязани мужчина совершил самоподжог в знак протеста против мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Медузу ".

Местные СМИ опубликовали видео инцидента. На нем видно, что мужчина вышел на проезжую часть возле вокзала, облил себя жидкостью, после чего воспламенился и побежал.

По словам очевидцев, во время самоподжога мужчина кричал, что не не хочет участвовать в войне в Украине.

Мужчину удалось спасти, однако в каком состоянии он находится сейчас непонятно. Ясно лишь то, что его госпитализировали. Как утверждают рязанские паблики, у него ожог 90% поверхности тела.