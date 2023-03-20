Кричал "Хайль, Гитлер". Оккупант пожаловался на сына, которого могут выгнать из школы (перехват)

Поговорить кафира с сыном попросила его учительница. Россиянин договорился с женой, чтобы та включила детям российский пропагандистский фильм "Освобождение" о Второй мировой войне.

"Он сегодня первый в списках в школе пропагандировал фашизм: кричал "Хайль Гитлер", выходил из класса с поднятой рукой", – рассказала его жена.

Отец ребенка злился на парня, аргументируя это тем, что он борется с нацизмом в Украине, а тот пропагандирует его дома.

Кроме этого, россиянин пожаловался на командование, которое проводит обыск посылок. Из них уносят алкогольные напитки и выливают жидкость. Также подразделение оккупанта около недели не могли снабдить питьевой водой.