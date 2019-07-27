Хресна хода УПЦ МП: в МВС закликали не піддаватися на провокації

В Міністерстві внутрішніх справ України (МВС) закликали не піддаватися на провокації під час хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) в Києві 27 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МВС на сторінці у Facebook.

Як повідомили у відомстві, планується, що участь в хресній ході УПЦ МП вулицями української столиці візьмуть понад 20 тисяч вірян. Всі підрозділи київської поліції забезпечують правопорядок під час масових заходів до дня 1031-ї річниці хрещення Київської русі.

"Закликаємо учасників заходів не порушувати правопорядок, дотримуватися вимог чинного законодавства, не піддаватися на провокації та з розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки", - наголосили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з проведенням хресної ходи УПЦ МП в Києві 27 липня обмежать рух транспорту вулицями міста. Також будуть внесені тимчасові зміни в маршрути наземного пасажирського транспорту.

Крім того, Православна церква України (ПЦУ) в неділю, 28 липня, проведе свою першу хресну ходу. Очолить хресну ходу предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Хода розпочнеться о 10:30 від Софії Київської через Володимирський проїзд, Михайлівську площу, вулицю Трьохсвятительську до парку Володимирська гірка.