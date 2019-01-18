Де на Водохреща купатися в Києві: список

Фото: Водохреща в Києві (РБК-Україна)

Топ-15 локацій для купання на Водохреща 2019 Києві

Повний перелік місць, де можна купатися на Водохреща 2019, коли і в яких локаціях Києва пройде урочисте освячення води - в добірці Styler.

Пірнання в ополонку є однією з найпопулярніших традицій свята 19 січня. Адже вважається, що вода в цей день зцілює від усіх хвороб.

Де скупатися в Києві на Водохреща 2019: головні локації

Спеціально для тих, хто не боїться "водохресних морозів" і збирається відзначити свято купанням, в столиці організують кілька місць для здійснення обряду. У цих локаціях пройде освячення води, з 07:00 до 21:00 будуть працювати рятувальники і медпункти, а також обладнають спеціальні спуски в ополонки.

Основна локація для купання на Водохреща, де щороку збираються тисячі киян - в Гідропарку на пляжі "Передмістна слобідка". Святкування розпочнеться тут о 13:30 19 січня.

Фото: Водохреща в Гідропарку (РБК-Україна)

У Дніпровському районі Києва зануритися в водохресну воду також можна буде на наступних пляжах:

"Венеція" на острові Долобецький;

"Тельбін" на просп. П. Тичини;

"Дитячий" біля каплиці Хрещення Господнього в Гідропарку;

"Райдужний" на озері Райдужному по вул. М. Черемшини;

"Центральний" на Трухановому острові.

На Оболоні обладнають 5 місць для купання 19 січня:

озеро "Йорданське" на проспекті С. Бандери ";

Пляж "Пуща-Водиця" на озері Горащиха в Пуща-Водицькому лісопарку;

Пляж "Вербний" на оз. Вербне;

На Оболонській затоці в місці масового відпочинку "Наталка" по вул. Прирічній;

У парку "Наталка" на Оболонській набережній.

Фото: Водохреща в Києві (РБК-Україна)

Купання на Водохреща в парку "Феофанія"

Традиційний обряд із пірнанням в ополонку відбудеться 19 січня в парку "Феофанія" (вул. Академіка Лебедєва, 37). З 08:00 до 17:00 тут будуть працювати місця для обігріва і переодягання, кафе, а також відбудуться народні гуляння і виступ українських колективів.

Заплив "моржів" у X-park

З 12:00 19 лютого на території парку "Муромець" в Деснянському районі стартують екстремальні розваги та змагання.

Фото: Купання 19 січня в Х-Park (facebook.com/xpark.kiev.ua)

Крім триразового занурення в ополонку, справжні "моржі" зможуть випробувати себе в дрифті на льоду, запливах на швидкість, битві сніговиків та інших веселих активностях. У X-parkу на свято будуть працювати роздягальні, сауна, зони з гарячими напоями.

"Козацька йордань" на Водохреще 2019 у "Мамаєвій слободі"

З раннього ранку в водохресний день на "Мамаєвій слободі" (вул. Донця, 2) розпочнеться святкування. О 07:00 відбудеться урочиста літургія в церкві Пресятой Богородиці. О 09:00 пройде хресний хід з освяченням води в озері Красавиця, після чого всі бажаючі зможуть скупатися в ополонці.

Також на "Мамаєвій слободі" заплановані народні гуляння, будуть спалювати дідухи, "водити козу" і пригощати традиційними українськими стравами та напоями.

Фото: Водохреща в "Мамаєвій слободі" (facebook.com/mamajeva.sloboda)

Водохреща 2019 в "Парку Київська Русь"

У селі Копачів, неподалік від Києва, 19 січня відбудеться свято з купанням в освяченій воді, театральною виставою на біблійну тему і традиційним слов'янським вертепом. Хресний хід до озера і молебен почнеться о 13:30, після чого можна буде зануритися в ополонку з водохресною водою.

Нагадаємо, лікарі пояснили, чи варто купатися на Водохреща і як виконати святковий обряд з користю для здоров'я.

Також раніше ми розповідали, що потрібно робити на Водохреща, які страви готувати і що святити в церкві на свято.

Відео: РБК-Україна