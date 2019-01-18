Де на Водохреща купатися в Києві: список

Топ-15 локацій для купання на Водохреща 2019 Києві
Повний перелік місць, де можна купатися на Водохреща 2019, коли і в яких локаціях Києва пройде урочисте освячення води - в добірці Styler.
Пірнання в ополонку є однією з найпопулярніших традицій свята 19 січня. Адже вважається, що вода в цей день зцілює від усіх хвороб.
Спеціально для тих, хто не боїться "водохресних морозів" і збирається відзначити свято купанням, в столиці організують кілька місць для здійснення обряду. У цих локаціях пройде освячення води, з 07:00 до 21:00 будуть працювати рятувальники і медпункти, а також обладнають спеціальні спуски в ополонки.
Основна локація для купання на Водохреща, де щороку збираються тисячі киян - в Гідропарку на пляжі "Передмістна слобідка". Святкування розпочнеться тут о 13:30 19 січня.
Фото: Водохреща в Гідропарку (РБК-Україна)
У Дніпровському районі Києва зануритися в водохресну воду також можна буде на наступних пляжах:
На Оболоні обладнають 5 місць для купання 19 січня:
Фото: Водохреща в Києві (РБК-Україна)
Традиційний обряд із пірнанням в ополонку відбудеться 19 січня в парку "Феофанія" (вул. Академіка Лебедєва, 37). З 08:00 до 17:00 тут будуть працювати місця для обігріва і переодягання, кафе, а також відбудуться народні гуляння і виступ українських колективів.
З 12:00 19 лютого на території парку "Муромець" в Деснянському районі стартують екстремальні розваги та змагання.
Фото: Купання 19 січня в Х-Park (facebook.com/xpark.kiev.ua)
Крім триразового занурення в ополонку, справжні "моржі" зможуть випробувати себе в дрифті на льоду, запливах на швидкість, битві сніговиків та інших веселих активностях. У X-parkу на свято будуть працювати роздягальні, сауна, зони з гарячими напоями.
З раннього ранку в водохресний день на "Мамаєвій слободі" (вул. Донця, 2) розпочнеться святкування. О 07:00 відбудеться урочиста літургія в церкві Пресятой Богородиці. О 09:00 пройде хресний хід з освяченням води в озері Красавиця, після чого всі бажаючі зможуть скупатися в ополонці.
Також на "Мамаєвій слободі" заплановані народні гуляння, будуть спалювати дідухи, "водити козу" і пригощати традиційними українськими стравами та напоями.
Фото: Водохреща в "Мамаєвій слободі" (facebook.com/mamajeva.sloboda)
У селі Копачів, неподалік від Києва, 19 січня відбудеться свято з купанням в освяченій воді, театральною виставою на біблійну тему і традиційним слов'янським вертепом. Хресний хід до озера і молебен почнеться о 13:30, після чого можна буде зануритися в ополонку з водохресною водою.
Нагадаємо, лікарі пояснили, чи варто купатися на Водохреща і як виконати святковий обряд з користю для здоров'я.
Також раніше ми розповідали, що потрібно робити на Водохреща, які страви готувати і що святити в церкві на свято.
Відео: РБК-Україна