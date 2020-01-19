На Водохреще будуть чергувати 3 тис. рятувальників біля місць купання

Під час купань з нагоди Водохреща біля водойм чергуватиме понад три тисячі рятувальників і 590 одиниць техніки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, в кожному регіоні України визначені офіційні місця, де безпечно купатися.

Попри те, що температура у січні вище за звичайну, у ДСНС попереджають про можливі небезпеки, пов’язані з купанням у відкритих водоймах.

"Зважаючи також на відсутність криги, громадяни вважають, що така тепла зима - запорука безпечного пірнання на Водохреще. Проте така думка є хибною, і купання на незамерзлих водоймах потребує більшої уваги до заходів безпеки", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС закликають занурюватися тільки в спеціально обладнаних місцях під наглядом медиків та рятувальників. Також радять розігріти тіло перед купанням, не занурюватися у воду з головою, не перебувати у воді довше хвилини. Після купання бажано не триматися безпосередньо за металеві поручні, розтертися махровим рушником, вдягнутися в сухе і випити гарячого чаю або узвару.

Нагадаємо, на станції метрополітену "Гідропарк" відкриють додатковий вестибюль у неділю, 19 січня. Це пов'язано із традицією святкування Водохреща. Роботу метро розширять із метою забезпечити актуальну роботу метрополітену у зв'язку з очікуваним збільшенням пасажиропотоку.

Крім того, Дані Українського гідрометцентру, синоптиків Gismeteo і Наталки Діденко свідчать, що друга половина січня і першого лютого продовжать тенденцію аномального зимового тепла в країні.