Кремлевская стратегия в Молдове? Додон признал переговоры о союзе против Европы

Додон подтвердил, что накануне парламентских выборов в Молдове проходят переговоры о формировании политического блока на левом фланге.

По его словам, вероятнее всего, что до конца июля будет объявлено о результатах переговоров о создании блока левых сил, который на выборах будет противостоять проевропейским партиям.

"Хочу подтвердить, что мы ведем переговоры, серьезные переговоры о создании такого блока на левом фланге", - отметил он.

Название такого блока, по его словам, пока не разглашается. Додон пояснил, что сейчас проводят опросы и фокус-группы для того, чтобы понять, какое название лучше подойдет.

"Но то, что такой блок может быть создан, я подтверждаю", - добавил он.