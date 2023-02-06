В Кремле выдумали еще один способ оправдать оккупацию части Украины, - британская разведка

Как отмечается в сводке, 1 февраля 2023 года председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что региональные выборы пройдут на "присоединенных" территориях Украины 10 сентября 2023 года.

"Включение выборов в тот же день голосования, которое запланировано по всей России, подчеркивает стремление руководства представить территории как неотъемлемые части федерации", отмечается в сводке.

По данным британской разведки, проведение "выборов" следует за продолжающимися усилиями по "русификации" оккупированных территорий, которые включают изменение систем образования, связи и транспорта.

"Несмотря на то, что в России избирателям больше не доступен значимый демократический выбор даже на региональных выборах, лидеры, скорее всего, выдвинут аргумент, что новые выборы еще больше оправдывают оккупацию", - считают в Минобороны Британии.