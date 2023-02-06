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В Кремле выдумали еще один способ оправдать оккупацию части Украины, - британская разведка

Фото: председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Кремле намерены продолжать русификацию оккупированных территорий. С помощью псевдовыборов хотят легализовать захват части Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 1 февраля 2023 года председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что региональные выборы пройдут на "присоединенных" территориях Украины 10 сентября 2023 года.

"Включение выборов в тот же день голосования, которое запланировано по всей России, подчеркивает стремление руководства представить территории как неотъемлемые части федерации", отмечается в сводке.

По данным британской разведки, проведение "выборов" следует за продолжающимися усилиями по "русификации" оккупированных территорий, которые включают изменение систем образования, связи и транспорта.

"Несмотря на то, что в России избирателям больше не доступен значимый демократический выбор даже на региональных выборах, лидеры, скорее всего, выдвинут аргумент, что новые выборы еще больше оправдывают оккупацию", - считают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, Россия продолжает действия по "интеграции" оккупированных районов Украины. Однако они вряд ли повлияют на ход войны

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