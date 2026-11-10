В Кремле отвергли предложения Европы по прекращению огня в Украине

Он отметил, что переговоры в Абу-Даби посвящены, по предложению США, обсуждению параметров будущей архитектуры безопасности Украины, России и Европы.

"Это принципиальный момент, потому что все, что сейчас слышно из Брюсселя и других столиц стран Евросоюза, сводится к требованию немедленно прекратить огонь", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ также привел слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, заявившей, что никаких обсуждений параметров архитектуры безопасности не будет, пока не будет устойчивого перемирия.

"То есть снова старая логика - обязательно нужно выиграть время для своих клиентов киевского режима и использовать это время для того, чтобы хоть как-то возместить те потери, которые он понес в военном плане. Мы на это не согласимся", - подчеркнул Лавров.