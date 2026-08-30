В Кремле назвали условие для саммита Зеленского, Трампа и Путина

Условия проведения саммита

По словам представителя Кремля, саммит с участием Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского не имеет смысла без предварительной подготовки итогового документа.

Песков подчеркнул, что потенциальная встреча должна ставить точку в уже разработанных договоренностях, а не служить площадкой для первоначальных переговоров.

Сложность переговорного процесса

В Кремле также отметили, что выработка совместных решений потребует серьезных усилий со всех сторон.

По утверждению Пескова, этот вопрос не удастся решить в формате "примитивного соглашения", поскольку речь идет о комплексе и противоречиях.