ua en ru
Вт, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Кремле дали отмашку ударить по SOCAR в Украине: интервью с Михаилом Гончаром

Украина, Вторник 12 августа 2025 16:00
UA EN RU
В Кремле дали отмашку ударить по SOCAR в Украине: интервью с Михаилом Гончаром Фото: Активы SOCAR оказались под атакой РФ и стали предметом разговора Владимира Зеленского и Ильхама Алиева (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Почему Россия атакует нефтегазовые объекты Азербайджана, как будет развиваться противостояние Москвы с Баку, на какие действия способен Кремль в Каспийском регионе и будет ли Ильхам Алиев больше помогать Украине - читайте в интервью президента Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаила Гончара для РБК-Украина.

 

В последнее время Азербайджан начал проводить достаточно независимую от России политику. В июле азербайджанская государственная компания SOCAR и украинский "Нафтогаз" начали поставки газа, который добывается на Каспийском море и транспортируется в Украину через юг Европы.

В начале августа Азербайджан и Армения подписали историческую мирную декларацию в присутствии президента США Дональда Трампа. Встреча в Белом доме продемонстрировала дипломатическую победу Вашингтона в регионе, который традиционно Москва считала своей вотчиной.

В Кремле не могли оставить такие шаги без ответа. Сначала россияне нанесли удар по объекту газотранспортной системы в Одесской области, через которую в нашу страну импортируется азербайджанский газ, а затем они атаковали нефтебазу SOCAR в этом же регионе.

После этого президенты Владимир Зеленский и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в котором осудили преднамеренный удар Москвы. По данным СМИ, Баку может рассмотреть поставки вооружения в Украину, если атаки продолжатся.

Связаны ли между собой политика Азербайджана и удары в Украине, каким образом Россия может еще навредить интересам этой страны и насколько значительной может быть помощь Баку для Украины - в блиц-интервью РБК-Украина рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт в нефтегазовой отрасли Михаил Гончар.

- Связываете ли вы атаки Россией объектов компании SOCAR и компрессорной станции, через которую поступает азербайджанский газ, с политикой Баку?

- Это акции мести от бессилия путинского режима, это читается абсолютно однозначно. К этому надо добавить ситуацию с испорченной нефтью Azeri Light в нефтепроводе "Баку-Тбилиси-Джейхан" (в турецком терминале "Джейхан" в конце июля обнаружили азербайджанскую нефть сорта Azeri Light с содержанием хлорорганических соединений, которые являются опасными для нефтепереработки - ред.)

Хотя там еще не разобрались, каким образом в нефть попала хлорорганика, но все сходятся во мнении, что это как раз была акция, сделанная российской агентурой. Азербайджан имеет доходы от экспорта этой нефти.

В Кремле дали отмашку ударить по SOCAR в Украине: интервью с Михаилом ГончаромФото: Недавно произошел инцидент с "загрязнением" азербайджанской нефти в международном нефтепроводе (Getty Images)

Я думаю, сейчас Россия перешла к многомерному вредительству против Азербайджана. Напрямую она выступать не может, потому что не та сила, не то влияние на Южном Кавказе, да и отношения с Турцией, которая стоит за Азербайджаном, портить не хочется, но пакостить по мелочам Кремль умеет.

- Нефть Azeri Light транспортируется по этому нефтепроводу в Европу?

-Да, это "Контракт века" (договор о поставках нефти из Азербайджана между SOCAR и нефтяными компаниями Европы и США, который был подписан в 1994 году - ред.), она добывается на шельфе Каспия, далее она идет по трубопроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан", до турецкого терминала "Джейхан" и далее отгружается на танкеры и потребляется на средиземноморском рынке.

- Может ли Россия что-то сделать против Азербайджана на газовом рынке?

- Рыночными методами она ничего сделать не сможет, потому что "Газпром" фактически потерял европейский рынок. SOCAR - не конкурент "Газпрома", ведь это разная весовая категория (экспорт газа "Газпромом" в Европу в 2021 году составлял около 180 млрд кубометров, а экспорт SOCAR в 2024 году был на уровне 13 млрд кубометров - ред.), но азербайджанский газ увеличивает свое присутствие на европейском рынке, хотя и ограниченно - это страны Южной Европы, Балкан.

Как только появились возможность, что азербайджанский газ может поступить через довольно сложный маршрут - через Южный Кавказ, Турцию, Болгарию и далее реверсом по Трансбалканскому газопроводу через Румынию в Молдову и Украину (даже небольшим объемами), в Кремле дали отмашку нанести удар по SOCAR. Это, конечно, не тот удар, который будет иметь фатальные последствия, но это было символическое послание: "Может быть и по-другому".

Россия может нанести серьезный ущерб Азербайджану - это скрытые диверсионные действия на Каспии. Азербайджан добывает нефть и газ на шельфе Каспийского моря. Там сооружены соответствующие платформы, подводные нефте- и газопроводы, по которым ресурс транспортируется к терминалам и далее на мировой рынок.

Кремль располагает в рамках Каспийской флотилии спецподразделениями для проведения диверсионных действий. Это может быть диверсия, которая будет замаскирована под технический инцидент - так сказать "что-то сломалось на платформе и нефть и газ попали в море". Технологии маскировки злонамеренных действий под технический инцидент у Кремля отработаны.

В Кремле дали отмашку ударить по SOCAR в Украине: интервью с Михаилом Гончаром

Фото: Азербайджан имеет много уязвимой нефтегазовой инфраструктуры в Каспийском море (Getty Images)

Обратите внимание на то, что делалось на Балтике - разрыв телекоммуникационных и энергетических кабелей и повреждение газопровода Balticconnector (инциденты в 2023-2024 годах - ред.). До сих пор следственные органы Балтийских стран не могут прийти к выводу, что это были злонамеренные действия, ведь было сделано мастерски: судно якорем "случайно" задело подводную инфраструктуру. Однако количество и направленность этих инцидентов говорят сами за себя.

- Может ли Россия еще что-то сделать против SOCAR в Украине?

- Например, может атаковать шахедами АЗС компании.

- Что дальше будет делать Азербайджан?

- Сегодня они чувствуют себя в сильной позиции. Во-первых, у них есть поддержка Турции. Также было подписание мирной декларации с Арменией в присутствии Дональда Трампа в Вашингтоне, поэтому они чувствуют некую поддержку от США, хотя она может оказаться иллюзорной.

Американская компания Exxon Mobil проявляет интерес к азербайджанскому, еще не разработанному, газовому месторождению "Карабах" в Каспийском море. Поэтому, я думаю Азербайджан будет держать удар.

- Они будут пытаться и дальше осуществлять независимую от России политику?

- Они ее развернули, хотя там есть щель - это Декларация о стратегических отношениях с Россией, которая была подписана в 2022 году до начала российского вторжения в Украину. Пока они ее не разорвали, но своими действиями показывают, что держат удар.

- Будет ли углубляться сотрудничество Азербайджана и Украины?

- Гипотетически да, но практически - не знаю, потому что для азербайджанской политики не характерны резкие движения. Они сделали определенный символический шаг - выделили Украине 2 млн долларов на помощь в энергетической сфере (Азербайджан 11 августа принял решение предоставить Украине электротехнического оборудования на 2 млн долларов - ред.), пригрозили россиянам, что могут предоставить нам определенное вооружение. На этом все.

Азербайджан не является той страной, которая может нам мощно помочь и я думаю, что они будут взвешивать, смотреть на баланс преимуществ и потерь для себя, рисков, особенно для нефтегазовой инфраструктуры в Каспийском море, которая является очень уязвимой.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЗС Кремль Азербайджан Газ
Новости
ВСУ опровергли слухи о прорыве россиян возле Покровска и Доброполья
ВСУ опровергли слухи о прорыве россиян возле Покровска и Доброполья