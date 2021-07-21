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У Кремлі заявили про відсутність зрушень у підготовці зустрічі Путіна і Зеленського

Автор: Артур Родивилов

Змін у підготовці зустрічі Володимира Путіна і його українського колеги Володимира Зеленського поки немає. Відповідну заяву зробив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА "Новости".

Раніше стало відомо про візит Зеленського в США. Він намічений на 30 серпня.

"Ні. Зрушень поки немає", - заявив представник Кремля.

Раніше Дмитро Пєсков заявив, що обставини не сприяють підготовці до зустрічі президентів Росії та України, Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

До цього Володимир Путін в ході "Прямої лінії" заявив, що "сумнівається в доцільності зустрічі" з главою України Володимиром Зеленським.

Зазначимо, спочатку візит Зеленського до США планувався на кінець липня, але в офісі президента назвали таке перенесення дати "робочою ситуацією".

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