У Кремлі заявили про відсутність зрушень у підготовці зустрічі Путіна і Зеленського

Раніше стало відомо про візит Зеленського в США. Він намічений на 30 серпня.

"Ні. Зрушень поки немає", - заявив представник Кремля.

Раніше Дмитро Пєсков заявив, що обставини не сприяють підготовці до зустрічі президентів Росії та України, Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

До цього Володимир Путін в ході "Прямої лінії" заявив, що "сумнівається в доцільності зустрічі" з главою України Володимиром Зеленським.