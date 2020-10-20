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У Кремлі прокоментували будівництво Україною баз в Чорному морі

Москва , Вівторок 20 жовтня 2020 14:34
У Кремлі прокоментували будівництво Україною баз в Чорному морі
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що намір України створити дві військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону може негативно позначитися на атмосфері стабільності.

Про це повідомляє ТАСС.

"Безумовно, з урахуванням всіх наявних реалій це може мати досить негативні наслідки в цілому для атмосфери стабільності в Чорноморському регіоні. Потенційно така небезпека існує", - заявив він.

Нагадаємо, що підписаний президентом Володимиром Зеленським у Лондоні меморандум про розвиток військово-морських сил передбачає, що база буде побудована в Україні з залученням британських фахівців.

Меморандум передбачає виділення 1,25 млрд фунтів стерлінгів на розвиток військово-морського флоту України. Кредитні кошти будуть надані, в тому числі на будівництво баз.

Крім того, сьогодні Володимир Зеленський заявив, що Україна починає будувати дві військово-морські бази в Чорному морі. При цьому він додав, що спільно з Туреччиною будуть розроблятися дрони і двигуни, а також розвивати системи ППО.

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