У Кремлі порадили Зеленському тиснути руку Путіну без питання про Крим

Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував висловлювання Володимира Зеленського про готовність "сто разів" потиснути руку російському президентові, якщо Україні повернуть анексований Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Пісків запропонував тиснути руку Путіну, не піднімаючи питання про Крим.



"Що стосується Криму, то краще тиснути Путіну руку, не піднімаючи питання про Крим, це точно можна сказати. А що стосується Донбасу, то тут не Путіну треба тиснути руку, а виконувати мінські домовленості", - сказав Пєсков.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що тиснув руку президенту Росії Володимиру Путіну. "Так, а як можна по-іншому зустрічатися, а як можна інакше вирішувати питання. І мені здається, що ми багато чого вирішили". - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, у Парижі відбуся зустріч в нормандському форматі.

У рамках саміту також відбулася перша двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна. У Кремлі повідомили, що Путін і Зеленський потиснули руки.