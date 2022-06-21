RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Кремлі відкрито погрожують Литві через заборону транзиту вантажів з РФ

Фото: секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, який прибув до Калінінградської області на нараду з національної безпеки, пригрозив Литві через нещодавню заборону на транзит російських товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Ми скоро відповімо на рішення Вільнюса оголосити транспортну блокаду Калінінградської області, це серйозно позначиться на мешканцях Литви", - заявив він.

Зазначимо, раніше губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що заходи у відповідь на рішення Литви "досить очевидні і будуть вкрай болючими".

Як повідомлялося, з 18 червня залізниця Литви перестала здійснювати транзит низки російських товарів до Калінінграда. Йдеться про 50% вантажів, що потрапили під санкції ЄС.

Дії литовської сторони розцінили як "відкрито ворожі" і зажадали негайного скасування блокування транзиту товарів. У повідомленні МЗС йдеться, що в іншому випадку "Росія залишає за собою право на дії щодо захисту своїх національних інтересів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація