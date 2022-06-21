У Кремлі відкрито погрожують Литві через заборону транзиту вантажів з РФ

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, який прибув до Калінінградської області на нараду з національної безпеки, пригрозив Литві через нещодавню заборону на транзит російських товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

Зазначимо, раніше губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив , що заходи у відповідь на рішення Литви "досить очевидні і будуть вкрай болючими".

"Ми скоро відповімо на рішення Вільнюса оголосити транспортну блокаду Калінінградської області, це серйозно позначиться на мешканцях Литви", - заявив він.

Як повідомлялося, з 18 червня залізниця Литви перестала здійснювати транзит низки російських товарів до Калінінграда. Йдеться про 50% вантажів, що потрапили під санкції ЄС.

Дії литовської сторони розцінили як "відкрито ворожі" і зажадали негайного скасування блокування транзиту товарів. У повідомленні МЗС йдеться, що в іншому випадку "Росія залишає за собою право на дії щодо захисту своїх національних інтересів".

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