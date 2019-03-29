У Кремлі назвали умови визнання виборів в Україні

Визнання підсумків виборів в Україні російською стороною залежить "від того, як вони пройдуть". Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Пєсков зазначив, що в Кремлі не збираються давати оцінку передвиборчій кампанії в Україні. У той же час він додав, що визнання підсумків виборів "буде залежати від того, як вони пройдуть".

"Я залишив би без коментарів питання про те, чи можливо визнання нелегітимними результатів виборів. Це теж буде залежати від того, як пройдуть вибори. Ми ж не можемо говорити про це, якщо вибори ще не відбулися", - підкреслив Пєсков.

Зазначимо, раніше стало відомо, що в Державну Думу РФ внесено проект заяви про невизнання підсумків виборів президента України.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко вважає, що ініціатива Державної думи Росії щодо невизнання виборів 2019 "підтверджує справжню позицію і демонструє, для чого вона намагалася відправити своїх спостерігачів".

"Коли хтось вносить в Державну думу РФ законопроект про невизнання виборів в Україні - це просто означає, що вони думають, що це територія Російської Федерації. Вони мислять в ідіологемі "єдиного народу", - заявив він.