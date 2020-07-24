У Кремлі шукають способи обійти санкції США і добудувати "Північний потік-2"

Росія вибудовує стратегію для завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2" в умовах нових американських санкцій. Ведуться переговори з партнерами по проекту, в першу чергу Німеччиною.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає агентство ТАСС.

"Безумовно, якщо всі формулювання (по санкціям США, - ред.), які до цього озвучувалися, будуть формалізовані таким чином, це потребує певного аналізу з тим, щоб вже вибудовувати стратегію, виходячи з кінцевої мети - необхідність завершення будівництва цього мега-проекту", - сказав прес-секретар.

За його словами, тривають представників російської сторони і європейських країн, які мають відношення газопроводу, в першу чергу Німеччини.

"Тут необхідно вибудовувати і тактику, і стратегію таким чином, щоб була реалізована кінцева мета", - сказав Пєсков.

Як повідомляло РБК-Україна, Сенат Конгресу США затвердив свою версію бюджету національної оборони на наступний фінансовий рік з санкціями проти "Північного потоку-2".

Нагадаємо, в липні Данія дозволила використовувати спеціальні судна для прокладання "Північного потоку-2" і розблокувала його подальше будівництво.

Зазначимо, у випадку завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" Росія повністю припинить транзит газу через Україну.